В Одессе начался купальный сезон

Бархатный сезон в Одессе: какие пляжи открыли для посетителей
12 августа 2023 11:20
Пляжи в Аркадии. Фото: Одесский городской совет
Море очистилось после подрыва Каховской ГЭС, поэтому в Одессе открыли для посещения некоторые пляжи. В ОВА опубликован список открытых мест для отдыха.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной военной администрации.
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Какие пляжи открыли
- пляж Калетон,
- Инклюзивный пляж,
- муниципальный пляж (район 14 Фонтана),
- пляж "Икра",
- пляж "Чайка",
- муниципальный пляж (район 10 Фонтана).
В ОВА отмечают, что список со временем будет дополняться (по мере прохождения проверок).
Правила поведения на пляже
- Разрешено пребывание с 08:00 до 20:00.
- Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2 баллов, на береговых сооружениях (пирсах, траверсах, волноломах), за пределами зон для купания пребывание людей запрещено.
- На открытых зонах для купания обязательно наличие спасательной лодки и защитных сетчатых заборов от взрывоопасных предметов.
- При необходимости должны быть организованы обследования водолазной службой подводной и надводной акватории Черного моря.
Напомним, несмотря на то, что в Одессе объявили о подготовке пляжей к открытию, в ОК "Юг" считают это неуместным.