В Одессе начался купальный сезон

Пляжи в Аркадии. Фото: Одесский городской совет

Море очистилось после подрыва Каховской ГЭС, поэтому в Одессе открыли для посещения некоторые пляжи. В ОВА опубликован список открытых мест для отдыха.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной военной администрации.

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Какие пляжи открыли

пляж Калетон,

Инклюзивный пляж,

муниципальный пляж (район 14 Фонтана),

пляж "Икра",

пляж "Чайка",

муниципальный пляж (район 10 Фонтана).

В ОВА отмечают, что список со временем будет дополняться (по мере прохождения проверок).

Правила поведения на пляже

Разрешено пребывание с 08:00 до 20:00.

Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2 баллов, на береговых сооружениях (пирсах, траверсах, волноломах), за пределами зон для купания пребывание людей запрещено.

На открытых зонах для купания обязательно наличие спасательной лодки и защитных сетчатых заборов от взрывоопасных предметов.

При необходимости должны быть организованы обследования водолазной службой подводной и надводной акватории Черного моря.

Напомним, несмотря на то, что в Одессе объявили о подготовке пляжей к открытию, в ОК "Юг" считают это неуместным.