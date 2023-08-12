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Бархатный сезон в Одессе: какие пляжи открыли для посетителей

12 августа 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе начался купальный сезон
Пляжи в Аркадии. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Море очистилось после подрыва Каховской ГЭС, поэтому в Одессе открыли для посещения некоторые пляжи. В ОВА опубликован список открытых мест для отдыха.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной военной администрации.

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Какие пляжи открыли

  • пляж Калетон,
  • Инклюзивный пляж,
  • муниципальный пляж (район 14 Фонтана),
  • пляж "Икра",
  • пляж "Чайка",
  • муниципальный пляж (район 10 Фонтана).

В ОВА отмечают, что список со временем будет дополняться (по мере прохождения проверок).

Правила поведения на пляже

  • Разрешено пребывание с 08:00 до 20:00.
  • Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2 баллов, на береговых сооружениях (пирсах, траверсах, волноломах), за пределами зон для купания пребывание людей запрещено.
  • На открытых зонах для купания обязательно наличие спасательной лодки и защитных сетчатых заборов от взрывоопасных предметов.
  • При необходимости должны быть организованы обследования водолазной службой подводной и надводной акватории Черного моря.

Напомним, несмотря на то, что в Одессе объявили о подготовке пляжей к открытию, в ОК "Юг" считают это неуместным.

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