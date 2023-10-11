Одесса будущего глазами горожан

Исторический центр Одессы. Фото: Новини.LIVE

Одесса — это не только крупнейший в Украине морской порт, но и важная историческая, культурная и индустриальная часть страны. Сюда приезжают, чтобы влюбляться, строить новую жизнь, наслаждаться свободой и, конечно, отдыхать. Но какой должна быть Одесса будущего? Нужно ли спасать историческое наследие, или лучше всего отстроить с нуля и сделать современный город? Где хотят жить одесситы?

Об этом журналисты Новини.LIVE спросили у горожан и гостей Одессы.

Читайте также:

Город глазами одесситов

Одесса — город, переживший несколько исторических, а вместе с тем архитектурных этапов. Она имеет уникальные здания из разных эпох, которые сохранились по сей день: в Одессе насчитывается более 1000 архитектурных памятников. Сами же жители говорят, что исторический центр — это душа города и его разрушать или застраивать не следует.

"Архитектура нашего города она самая прекрасная, здесь каждый дом имеет архитектуру. Смотришь и любуешься даже я не говорю это об архитектурных памятниках. Пока что старое стоит, наверное, лучше его отреставрировать и радоваться этой красоте. Разрушить можно, а вот построить такое вряд ли сможем. Это же эпохи, века", — уверяет одесситка Людмила.

Одесситка Людмила о красоте города. Фото: Новини.LIVE

Соглашается с женщиной и молдаванин по происхождению, но одессит в душе Валерий. Человек проживает в Одессе более 20 лет, изучает язык и культуру Украины. Ведь город и культура страны стали для него родными.

"Какая была лет 20 назад. Я бы сохранил все, потому что это, что строят сейчас не очень хорошо. Старый город есть старый город. Все сохраняют, а мы что-то двигаемся не в ту сторону. В Одессе же атмосфера, люди не такие. Своеобразный и колоритный город", — с улыбкой рассказывает Валерий.

Валерий о городе, который стал родным. Фото: Новини.LIVE

Одесса — музей под открытым небом

Одесса едва ли не единственный город в Украине, гармонично сочетающий в себе около 10 архитектурных стилей: ренессанс, романский стиль, готика, их соединение в одном здании — эклектику, модерн. В начале нашего века преобладали неоренессанс и неоклассика. Одесситы говорят просто, что шедевры должны быть сохранены.

"Это моя отдушина. Каким вижу? Таким как уже 50 лет — шикарным и неповторимым. Это Одесса. Я бы хотела, если это возможно, реконструировать никаких здесь новых зданий — не нужно. Только реконструировать. Эти постройки уникальны", — признается Тамара.

Тамара об уникальности Одессы. Фото: Новини.LIVE

"Не нужно строить все с нуля. Нужно отстроить то, что существует в настоящее время. Это же история. Это наше прошлое и если мы построим новое, то это будет совсем другой город и другая жизнь", — говорит одесситка Наталья.

Жительница Одессы Наталья. Фото: Новини.LIVE

Такого же мнения учительница английского Наталья. Впрочем, женщина говорит, стоит осовременить и обновить культурное наследие, но при этом оставить ее исторический шарм и стиль.

"Хотим видеть его обновленным после войны, после победы. С реставрацией, модернизацией, так чтобы оно соответствовало 21 веку. Канонам и стандартам 21 века. Я не против инноваций, главное, чтобы они имели смысл, только тогда. Потому что очень часто они не имеют, но если будут иметь смыслы, то я думаю, что никто не будет против", — рассказывает одесситка.

Наталья о важности обновить город. Фото: Новини.LIVE

Современность должна быть

Все сложнее смотреть как центр Одессы медленно, но непрерывно превращается в руину, что идет "на руку" застройщикам многоэтажек. Однако при этом современное поколение не видит в этом проблемы, но подчеркивает, что новые архитектурные строения должны органично вписываться в общий колорит и эстетику города.

"Хотелось бы сохранить старинные архитектурные сооружения, потому что это история. И они очень хорошие. Но современное со старинным должно переплетаться, это нормально", — рассказывает одесситка Эльза.

Эльза о новизне в городе. Фото: Новини.LIVE

Татьяна вынужденная переселенка с 2014 года. Одессу полюбила как родной город. Признаетесь, что любит гулять по центру и рассматривать сплетение времен в архитектуре.

"В принципе всем нравится то, что мы видим, потому что мы приезжаем же посмотреть на какую-то архитектуру старую. Но в принципе есть какая-то новая, которая хорошо вписывается скажем так в более современное, в то, что уже есть. Но все же должна быть грань я считаю. Если есть возможность отреставрировать то, что выглядит хорошо и не строить там 24-этажный дом в центре города, то я думаю, что можно было бы сделать так. Но если мы говорим о каких-то исторических строениях типа памятников, тогда я за то, чтобы убирать то, что бессмысленно", — делится своими мыслями девушка.

Переселенка Татьяна с сыном гуляет

по городу. Фото: Новини.LIVE

Правда, все одесситы честно говорят, все отстроим, но сейчас важнее всего победить. Хочется жить в свободной Украине, говорит одессит Игорь.

"Я вижу Одессу мирной и без россиян здесь. Это самое главное на сегодняшний день. После России победим и коррупцию, и построим, нам помогут. Восстановим. Надо начинать с центра, надо реставрировать все дома исторические, а то только таблички висят, а дом в таком состоянии, что просто страшно. Я вижу счастливой Одессу. Что-то можно с нуля построить, а что-то восстановить. Но Одесса должна иметь исторический облик", — решительно говорит Игорь.

Одессит Игорь мечтает о победе и мире в Украине. Фото: Новини.LIVE

Одесса всегда была городом контрастов. Они могут быть в сочетании стилей, материалов или архитектурных новшеств. Главное, чтобы не было цели стереть историческое наследие и застроить все бетонными зданиями. Ведь сами одесситы вправе выбирать, каким будет их город будущего.