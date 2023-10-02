Архітектурна Одеса: яким має бути місто в майбутньому

Зруйнований Спасо-Преображенський собор. Фото: Новини.LIVE

"Одеса — це не просто місто, це — усмішка Бога" — таку характеристику колись дав знаменитий письменник-гуморист, драматург та сценарист Георгій Голубенко. Ось тільки окупантам однаково, що руйнувати. За останні 2 місяці було пошкоджено близько 100 пам'яток архітектури у нашому місті, які перебувають під захистом ЮНЕСКО. Скільки ще буде знищено, спрогнозувати ніхто не може. Але вже зараз архітектори в один голос заявляють — все відбудуємо та зробимо лише краще.

З якими проблемами ми можемо зіткнутися при відновленні зруйнованих пам'яток і якою має бути Одеса майбутнього, у міжнародний день архітектора журналісти Новини.LIVE запитали в архітекторки та художниці Нати Головченко.

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Відновлення пам'яток архітектури

Те, що пам'ятники архітектури центру міста можна буде відбудувати, немає сумнівів. За словами Нати Головченко, в історії вже були випадки, коли з руїни піднімали чудові будівлі, досить згадати, в якому стані були будинки після Другої світової війни по всій Європі.

"Багато європейських міст, які були відновлені цілком або частково після Другої світової війни. Тому ми можемо бути впевнені, що якщо ми поставимо перед собою ціль відновити архітектуру, то вона буде відновлена," — акцентувала Ната Головченко.

Архітекторка Ната Головченко. Фото: Новини.LIVE

Після закінчення бойових дій у наших архітекторів буде чимало роботи з відновлення історичного центру міста. Ната Головченко зазначає, що в Одесі працює достатня кількість спеціалістів, які розуміються на відновлені конструктивних систем.

"Ми можемо досліджувати ґрунти, щільність фундаментів й інші необхідні елементи конструкцій старих будівель. Я впевнена, що ми зможемо відновити. Але колеги, які відбудовують архітектуру Європи, знаються на більш тонкій системі відновлення, коли вони відновлюють структуру каменю, з якої збудовані стіни. Цей процес для України також можливий, але він настільки дорогий, що зазвичай в Україні його не використовували," — зазначила фахівчиня.

Наголосимо, що багато країн висловили бажання взяти участь у відновленні Одеси. Наприклад, Італія вже підписала угоду з Україною щодо відновлення Спасо-Преображенського кафедрального собору.

Ната Головченко про відновлення архітектури. Фото: Новини.LIVE

Статус ЮНЕСКО

Що стосується статусу ЮНЕСКО, то архітекторка переконує, завдяки йому центр міста можна буде відреставрувати набагато якісніше. Також Ната Головченко зазначила, що є певні труднощі в роботі між владою та архітекторами.

"Люди, які дуже переживають з приводу ЮНЕСКО, вони просто не стикалися з Міністерством культури. Бо прийти і зробити всі документи зараз на пам'ятку архітектури — це дуже складний процес. Тому я вважаю, що ЮНЕСКО гірше зробити не може", — заспокоїла одеситів архітекторка.

Зруйнований пам'ятник архітектури в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Виникають побоювання, що замість відновлення пам’яток почнеться забудова історичного центру багатоповерхівками або бізнес-центрами. Архітекторка зазначає, що історичний центр Одеси приносить кожному бізнесмену величезні гроші. Це дуже важлива складова бізнесу як на державному рівні, так і на приватному. Тому всі мають бути зацікавлені у відновленні класичної архітектури.

Розширення центру та відновлення фасадів

Занедбані фасади та реставрація однієї пам’ятки раз у 10 років — така реальність історичного центру Одеси. Сама ж архітекторка з болем розповідає, що треба відновити всі руйнівні фасади та розширити центр міста. Адже він набагато більший, ніж вулиці Грецька, Преображенська, Катериненська та Дерибасівська.

"Історичний центр, до якого ми звикли, дуже вузький, а насправді центр Одеси дуже великий, тому я вважаю, що відновлювати потрібно не тільки деякі вулиці, а весь історичний центр. Враховуючи також Молдаванку, бо це дуже цікава частина та складова нашої історії, яку також варто привести до ладу," — поділилася експертка.

Історичний центр потрібно розширювати. Фото: Новини.LIVE

Одеса майбутнього

Якщо говорити про майбутнє Одеси, то зі слів Нати Головченко, має бути план розвитку міста на десятиліття. Саме в цьому документі і буде прописано все до дрібниць, а головне, відображена фінансова частина відбудови "перлини біля моря".

"Коли ми починаємо рахувати, скільки мільярдів гривень має коштувати відновлене всього центру, там всі падають та кажуть, що це неможливо, краще не будемо за це братися тощо. Але якщо це все розподілити на квадрати, вирахувати вартість одного квадрату, розтягнути кожну частку Одеси на 10, на 15 років, дати собі довгі терміни на відновлення, то за 20-30 років ми можемо зробити тут цукерочку", — поділилася архітекторка Ната Головченко.

Потрібно зробити все, щоб ми могли пишатися Одесою. Фото: Новини.LIVE

Одеса — це місто, яке має унікальну історію та архітектурну цінність для України. Місто, яке відкрите для туристів, не може мати такий вигляд, як сьогодні. У майбутньому потрібно зробити все для того, щоб ми могли по-справжньому пишатися нашою Одесою — усмішкою Бога.