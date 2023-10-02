Архитектурная Одесса: каким должен быть город в будущем

Разрушенный Спасо-Преображенский собор. Фото: Новини.LIVE

"Одесса — это не просто город, это — улыбка Бога" — такую характеристику когда-то дал знаменитый писатель-юморист, драматург и сценарист Георгий Голубенко. Вот только оккупантам все равно, что разрушать. За последние два месяца было повреждено около 100 памятников архитектуры в нашем городе, которые находятся под защитой ЮНЕСКО. Сколько еще будет уничтожено, спрогнозировать никто не может. Но уже сейчас архитекторы в один голос заявляют — все отстроим и сделаем лучше.

С какими проблемами мы можем столкнуться при восстановлении разрушенных памятников и какой должна быть Одесса будущего, в международный день архитектора журналисты Новини.LIVE спросили у архитектора и художницы Наты Головченко.

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Восстановление памятников архитектуры

То, что памятники архитектуры в центре города можно будет отстроить, нет сомнений. По словам Наты Головченко, в истории уже были случаи, когда из руин восстанавливали прекрасные здания, достаточно упомянуть, в каком состоянии были дома после Второй мировой войны по всей Европе.

"Многие европейские города были отстроены полностью или частично после Второй мировой войны. Поэтому мы можем быть уверены, что если мы поставим перед собой цель восстановить архитектуру, то она будет восстановлена", — акцентировала Ната Головченко.

Архитектор Ната Головченко. Фото: Фото: Новини.LIVE

После окончания боевых действий у наших архитекторов будет много работы по восстановлению исторического центра города. Ната Головченко отмечает, что в Одессе работает достаточное количество специалистов, которые разбираются в восстановлении конструктивных систем.

"Мы можем исследовать почву, плотность фундаментов и другие необходимые элементы конструкций старых зданий. Я уверена, что мы сможем восстановить. Но коллеги, восстанавливающие архитектуру Европы, разбираются в более тонкой системе восстановления, когда они восстанавливают структуру камня, из которого выстроены стены. Этот процесс для Украины также возможен, но он настолько дорогой, что обычно в Украине его не использовали", — заявила специалист.

Отметим, что многие страны выразили желание принять участие в восстановлении Одессы. К примеру, Италия уже подписала соглашение с Украиной о восстановлении Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Ната Головченко о восстановлении собора. Фото: Новини.LIVE

Статус ЮНЕСКО

Что касается статуса ЮНЕСКО, то архитектор убеждает, что благодаря ему центр города можно будет отреставрировать гораздо качественнее. Также Ната Головченко отметила, что есть определенные сложности в работе между властью и архитекторами.

"Люди переживающие по поводу ЮНЕСКО, не сталкивались с Министерством культуры, потому что прийти и сделать все документы сейчас на памятник архитектуры — это очень сложный процесс. Поэтому я считаю, что ЮНЕСКО хуже сделать не может", — успокоила одесситов архитектор.

Разрушенный памятник архитектуры в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Возникают опасения, что вместо восстановления памятников начнется застройка исторического центра многоэтажками или бизнес-центрами. Архитектор отмечает, что исторический центр Одессы приносит каждому бизнесмену огромные деньги. Это очень важная составляющая бизнеса как на государственном, так и на частном уровне. Поэтому все должны быть заинтересованы в восстановлении классической архитектуры.

Расширение центра и восстановление фасадов

Заброшенные фасады и реставрация одного памятника раз в 10 лет — такова реальность исторического центра Одессы. Сама же архитектор с болью рассказывает, что нужно восстановить все разрушнные фасады и расширить центр города. Ведь он гораздо больше, чем улицы Греческая, Преображенская, Екатериненская и Дерибасовская.

"Исторический центр, к которому мы привыкли, очень маленький, а на самом деле центр Одессы очень большой, поэтому я считаю, что восстанавливать нужно не только некоторые улицы, а весь исторический центр. Учитывая также Молдаванку, потому что это очень интересная часть и составляющая нашей истории, которую также стоит привести в порядок," — поделилась эксперт.

Исторический центр необходимо расширить. Фото: Новини.LIVE

Одесса будущего

Если говорить о будущем Одессы, то, по словам Наты Головченко, должен быть план развития города на десятилетия. Именно в этом документе и будет прописано все до мелочей, а главное, отражена финансовая часть восстановления "жемчужины у моря".

"Когда мы начинаем считать, сколько миллиардов гривен должно стоить восстановление всего центра, там все падают и говорят, что это невозможно, лучше не будем за это браться и т.д. Но если разделить все это на квадраты, просчитать стоимость одного квадрата, разделить каждую часть Одессы на 10, на 15 лет, то за 20-30 лет мы можем сделать здесь конфетку", — поделилась архитектор Ната Головченко.

Нужно сделать все, чтобы мы могли гордиться Одессой. Фото: Новини.LIVE

Одесса — это город, который имеет уникальную историю и архитектурную ценность для Украины. Город, который открыт для туристов, не может выглядеть, как сегодня. В будущем нужно сделать все для того, чтобы мы могли по-настоящему гордиться нашей Одессой — улыбкой Бога.