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Росія тримає у Чорному морі ракетоносії без "Калібрів": у чому причини

10 жовтня 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росія тримає у Чорному морі ракетоносії без "Калібрів"
Російський ракетоносій у морі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Російська армія почала частіше випускати у Чорне море ракетоносії без "Калібрів" на борту. Таким чином вони намагаються відвертати увагу ВМС України, щоб безпечніше переміщувати флот до Новоросійська. 

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук. 

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"Може, з метою ввести нас в оману, може, з метою змусити нас витрачати більше ресурсів на моніторинг, тобто варіантів є безліч. А мож, це просто у них так організована служба", — повідомив Плетенчук.

Розосередження флоту

За його словами, Росія відводить кораблі до своїх берегів, бо там флот перебуває під захистом міжнародного права. Наразі боєздатний Чорноморський флот нараховує 30 бойових кораблів, серед яких 10 ракетоносіїв. 

Обстріли Зміїного 

Російські війська не перестають атакувати острів Зміїний. Минулої доби острів теж зазнав ударів. Тим самим окупанти тримають напругу для цивільних суден, які йдуть до портів Одещини. 

Нагадаємо, попри шторм військові кораблі РФ продовжують маневрувати у Чорному морі. Наразі на бойовому чергуванні присутній надводний ракетоносій, тож загроза обстрілів залишається високою. 

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