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Россия держит в Черном море ракетоносители без "Калибров": в чем причины

10 октября 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россия держит в Черном море ракетоносители без "Калибров"
Российский ракетоноситель в море. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Российская армия начала чаще выпускать в Черное море ракетоносители без "Калибров" на борту. Таким образом они пытаются отвлекать внимание ВМС Украины, чтобы более безопасно перемещать флот в Новороссийск.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина — Одесса сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

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"Может, с целью ввести нас в заблуждение, может, с целью заставить нас тратить больше ресурсов на мониторинг, то есть вариантов множество. А может, это просто у них так организована служба", — сообщил Плетенчук.

Рассредоточение флота

По его словам, Россия отводит корабли к своим берегам, потому что там флот находится под защитой международного права. Пока боеспособный Черноморский флот насчитывает 30 боевых кораблей, среди которых 10 ракетоносителей.

Обстрелы Змеиного

Российские войска не перестают атаковать остров Змеиный. За прошедшие сутки остров тоже потерпел удары. Тем самым оккупанты держат напряжение для гражданских судов, идущих в порты Одесчины.

Напомним, несмотря на шторм, военные корабли РФ продолжают маневрировать в Черном море. Сейчас на боевом дежурстве присутствует надводный ракетоноситель, поэтому угроза обстрелов остается высокой.

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