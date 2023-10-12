Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Черном море снаряжены ракетоносители: сколько "Калибров" на борту arrow

В Черном море снаряжены ракетоносители: сколько "Калибров" на борту

12 октября 2023 11:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Черном море снаряжены ракетоносители
Корабли на рейде. Фото: ArmyInform
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Враг продолжает маневрировать в Черном море, оказывая давление на гражданское население. Пока корабли ЧФ РФ держатся далеко от украинских берегов, однако ракетоноситель присутствует на дежурстве, поэтому опасность остается.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море на боевом дежурстве находится 3 корабля, среди которых 1 подводный ракетоноситель, снаряженный до 4 ракет типа "Калибр". ;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве враг продолжает держать 2 корабля, из которых один - ракетоноситель без "Калибров".

Движение по Черному морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 14 судов, из них 9 двигалось из пролива Босфор;

  • к Черному морю — 19 судов, из них 2 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, после потопления крейсера "Москва" российские корабли стали опасаться берегов Украины, а в последнее время враг пытается скрыть свой флот, опасаясь за его целостность. Можно ли говорить сегодня о возвращении моря? Достаточно ли у нас ресурсов, чтобы дать отпор врагу – читайте в нашем материале.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Сколько стоит забота о ветеранах, или какие заработки у Юлии Лапутиной

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз