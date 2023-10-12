В Черном море снаряжены ракетоносители

Корабли на рейде. Фото: ArmyInform

Враг продолжает маневрировать в Черном море, оказывая давление на гражданское население. Пока корабли ЧФ РФ держатся далеко от украинских берегов, однако ракетоноситель присутствует на дежурстве, поэтому опасность остается.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 3 корабля, среди которых 1 подводный ракетоноситель, снаряженный до 4 ракет типа "Калибр". ;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве враг продолжает держать 2 корабля, из которых один - ракетоноситель без "Калибров".

Движение по Черному морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 14 судов, из них 9 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 19 судов, из них 2 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, после потопления крейсера "Москва" российские корабли стали опасаться берегов Украины, а в последнее время враг пытается скрыть свой флот, опасаясь за его целостность. Можно ли говорить сегодня о возвращении моря? Достаточно ли у нас ресурсов, чтобы дать отпор врагу – читайте в нашем материале.