Окупанти атакували Одеську область: є поранений

Наслідки російського обстрілу Одеської області 13 вересня. Фото: Сили оборони півдня України

Сьогодні вночі, 12 жовтня, російські окупанти вкотре атакували Одеську область. Вони вдарили по складській будівлі та приватних будинках.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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Ворог спрямував ударні безпілотники по припортовій інфраструктурі Подунав'я.

"Намагаючись обійти системи ППО, дрони-камікадзе прямували з різних напрямків, використовуючи складні траєкторії і особливості ландшафту", — йдеться у повідомленні.

Протиповітряній обороні в зоні відповідальності Сил оборони півдня України було знищено 14 безпілотників типу Shahed-131/136:

чотири — на Миколаївщині;

десять — на Одещині.

Однак були й влучання. Російські окупанти пошкодили складські будівлі у припортовій зоні на півдні Одеської області та приватні будинки. Внаслідок атаки РФ виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Попередньо відомо про одну поранену цивільну особу.

Очільник ОВА Одеської області Олег Кіпер повідомив, що це жінка 1935 р.н. Вона отримала термічні опіки.

"Нині вона знаходиться у лікарні та отримує всю необхідну медичну допомогу", — додав він.

Допис Сил оборони півдня України. Фото: скриншот

Допис Кіпера. Фото: скриншот

Нагадаємо, ворог продовжує проявляти активність тактичної авіації у напрямку Зміїного. Таким чином вони намагаються залякати бійців ВМС ЗС України та продемонструвати панівну позицію у повітряному просторі над Чорним морем.

Також ми писали, що у середу, 11 жовтня, російські терористи обстріляли гімназію у Нікополі, що на Дніпропетровщині.

Додамо, у Грозі Харківської області збільшилася кількість жертв внаслідок російського обстрілу 5 жовтня. Станом на ранок 11 жовтня відомо про 55 загиблих.