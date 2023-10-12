Оккупанты атаковали Одесскую область: есть раненый

Последствия российского обстрела Одесской области 13 сентября. Фото: Силы обороны юга Украины

Сегодня ночью, 12 октября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область. Они ударили по складскому зданию и частным домам.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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Враг направил ударные беспилотники по припортовой инфраструктуре Подунавья.

"Пытаясь обойти системы ПВО, дроны-камикадзе направлялись с разных направлений, используя сложные траектории и особенности ландшафта", — говорится в сообщении.

Противовоздушной обороной в зоне ответственности Сил обороны юга Украины было уничтожено 14 беспилотников типа Shahed-131/136:

четыре — в Николаевской области;

десять — в Одесской области.

Однако были и попадания. Российские оккупанты повредили складские здания в припортовой зоне на юге Одесской области и частные дома. В результате атаки РФ возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Предварительно известно об одном раненом гражданском лице.

Глава ОВА Одесской области Олег Кипер сообщил, что это женщина 1935 г.р. Она получила термические ожоги.

"В настоящее время она находится в больнице и получает всю необходимую медицинскую помощь", — добавил он.

Пост Сил обороны юга Украины. Фото: скриншот

Пост Кипера. Фото: скриншот

Напомним, враг продолжает проявлять активность тактической авиации в направлении Змеиного. Таким образом они пытаются запугать бойцов ВМС ВС Украины и продемонстрировать господствующую позицию в воздушном пространстве над Черным морем.

Также мы писали, что в среду, 11 октября, российские террористы обстреляли гимназию в Никополе Днепропетровской области.

Добавим, в Грозе Харьковской области увеличилось количество жертв в результате российского обстрела 5 октября. По состоянию на утро 11 октября известно о 55 погибших.