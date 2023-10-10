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Окупанти вдарили по логістичній інфраструктурі Одеської області

10 жовтня 2023 08:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти вдарили по логістичній інфраструктурі Одеської області
Російський окупант з безпілотником. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 10 жовтня, російські окупанти протягом трьох годин атакували Одеську область. Для цього ворог використовував ударні безпілотники. Загарбники влучили по логістичній інфраструктурі.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За словами Кіпера, українські сили ППО знищили 23 безпілотники типу Shahed над Одеською областю.

"Є влучання по логістичній інфраструктурі. Постраждалих, на щастя, немає", — розповів він.

Він закликав населення Одеської області реагувати на повітряну тривогу та при небезпеці перебувати в укриттях.

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Допис Кіпера. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вночі, 10 жовтня, РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні. Окупанти застосували 36 ударних безпілотників типу Shahed-136/131.

Також ми писали, що 9 жовтня російські війська обстріляли місто Херсон. Внаслідок цього є поранені.

Додамо, впродовж останніх місяців окупанти під час атак на Україну стали дещо економити ракетний арсенал. Наразі це може свідчити про посилені підготовки росіян до атак на об'єкти критичної інфраструктури під час опалювального сезону. 

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