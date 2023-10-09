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Окупанти накопичують ракети для атак на об’єкти критичної інфраструктури, — Братчук

9 жовтня 2023 13:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Окупанти накопичують ракети для атак на об’єкти критичної інфраструктури
Речник УДА Сергій Братчук. Фото: скриншот з відео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Впродовж останніх місяців окупанти, під час атак на Україну, стали дещо економити ракетний арсенал. Наразі це може свідчити про посилені підготовки росіян до атак на об'єкти критичної інфраструктури під час опалювального сезону. 

Про це в етері телемарафону  повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Це вже видно та проявляється за деякими ознаками, принаймні по обстрілах Одеського регіону", — Сергій Братчук.

Розвідувальна робота росіян

Також речник УДА зазначив, що ворог вже знає, по яких цілях буде бити. Про це свідчать усі минулі атаки БпЛА. 

"Я думаю, що найближчим часом саме так і буде. Тому, що "шахеди" летять, звичайно, по інфраструктурі, по відповідних об'єктах. Зазвичай це масовані "нальоти". Вони розуміють, що ефективність збиття досить висока, але, на жаль, інколи щось і долітає", — зауважив Братчук. 

Атаки на Одеську область

Нагадаємо, у Повітряних Силах розповіли про тактику атак  "шахедами" на Одеську область дивними траєкторіями. Ймовірніше, наразі основною ціллю армії-агресорки є вишукування систем ППО для підготовки масованих ударів по інфраструктурі.

Також ми писали, що влада Німеччини планує надати Одеській області додаткові системи ППО для захисту зернових коридорів. Йдеться про установки  IRIS-T та Gepard, які мають "створити купол" над портами південного регіону.

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