оккупанты накапливают ракеты для атак на объекты критической инфраструктуры

Спикер УДА Сергей Братчук. Фото: скриншот с видео

В последние месяцы оккупанты, во время атак на Украину, стали несколько экономить ракетный арсенал. Сейчас это может свидетельствовать об усилении подготовки россиян к атакам по объектам критической инфраструктуры во время отопительного сезона.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Это уже видно и проявляется по некоторым признакам, по крайней мере, по обстрелам Одесского региона", — Сергей Братчук.

Разведывательная работа россиян

Также спикер УДА отметил, что враг уже знает, по каким целям будет бить. Об этом свидетельствуют все прошлые атаки БпЛА.

"Я думаю, что в ближайшее время именно так и будет. Потому, что "шахеды" летят, конечно, по инфраструктуре, по соответствующим объектам. Обычно это массированные "налеты". Они понимают, что эффективность ущерба достаточно высока, но на жаль, иногда что-то и долетает", — заметил Братчук.

Атаки на Одесскую область

Напомним, в Воздушных Силах рассказали о тактике атак "шахедами" на Одесскую область удивительными траекториями. Вероятнее всего, сейчас основной целью армии-агрессорки является поиск систем ПВО для подготовки массированных ударов по инфраструктуре.

Также мы писали, что власти Германии планируют предоставить Одесской области дополнительные системы ПВО для защиты зерновых коридоров. Речь идет об установках IRIS-T и Gepard, которые должны создать купол над портами южного региона.