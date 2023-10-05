Німеччина планує передати Одещині системи ППО

Система ППО IRIS-T. Фото: Укрінформ

Влада Німеччини планує надати Одеській області додаткові системи ППО для захисту зернових коридорів. Йдеться про установки IRIS-T та Gepard, які мають "створити купол" над портами південного регіону.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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"Вони (джерела видання. — Ред.)заявили на умовах анонімності, що Берлін поставить додатково одну систему ППО IRIS-T і більш ніж десяток систем Gepard, які забезпечуватимуть прикриття поставок, що йдуть уздовж південного узбережжя України в Румунію", — пише видання з посиланням на джерела у Міноборони.

Одеська область під захистом

За попередніми даними, озброєння для захисту неба має прибути до України до кінця 2023 року. Gepard має дальність дії 4 км, а IRIS-T — до 40 км. Системи ППО можна використовувати для захисту портової інфраструктури, процесу навантаження зерна на судна і під час їх виходу в море

Нагадаємо, що ввечері, 4 жовтня, ворог намагався вдарити по Одеській області. Так, в регіоні лунали вибухи, які є результатом роботи сил ППО.

Також ми писали, що російські окупанти традиційно атакували Україну безпілотниками. Вчора ввечері, 4 жовтня, в низці південних областей, зокрема Одеській, Миколаївській та інших, оголосили повітряну тривогу.