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Німеччина планує передати Одещині системи ППО для захисту зерна, — Bloomberg

5 жовтня 2023 12:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Німеччина планує передати Одещині системи ППО
Система ППО IRIS-T. Фото: Укрінформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Влада Німеччини планує надати Одеській області додаткові системи ППО для захисту зернових коридорів. Йдеться про установки  IRIS-T та Gepard, які мають "створити купол" над портами південного регіону.

Про це повідомляє видання Bloomberg. 

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"Вони (джерела видання. — Ред.)заявили на умовах анонімності, що Берлін поставить додатково одну систему ППО IRIS-T і більш ніж десяток систем Gepard, які забезпечуватимуть прикриття поставок, що йдуть уздовж південного узбережжя України в Румунію", — пише видання з посиланням на джерела у Міноборони. 

Одеська область під захистом 

За попередніми даними, озброєння для захисту неба має прибути до України до кінця 2023 року. Gepard має дальність дії 4 км, а IRIS-T — до 40 км. Системи ППО можна використовувати для захисту портової інфраструктури, процесу навантаження зерна на судна і під час їх виходу в море

Нагадаємо, що ввечері, 4 жовтня, ворог намагався вдарити по Одеській області. Так, в регіоні лунали вибухи, які є результатом роботи сил ППО.

Також ми писали, що російські окупанти традиційно атакували Україну безпілотниками. Вчора ввечері, 4 жовтня, в низці південних областей, зокрема Одеській, Миколаївській та інших, оголосили повітряну тривогу.

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