Вибухи в Одеській області сьогодні 4 жовтня: БпЛА б'ють по регіону

Вибухи вночі в місті. Фото: google.com

Сьогодні ввечері, 4 жовтня, ворог намагається вдарити по Одеській області. Так, в регіоні лунають вибухи, які є результатом роботи сил ППО.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

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Вибухи в Одеській області сьогодні 4 жовтня

Оновлено 23:30. В Одеській області працює ППО.

Джерело: t.me/SJTF_Odes

Оновлено 23:36. Наразі повітряна тривога зберігається в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Там сили ППО полюють на ворожі БпЛА.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:40. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав перебувати в укритті до відбою тривоги та не знімати роботу ППО.

Джерело: t.me/odeskaODA

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