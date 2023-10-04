Вибухи в Одеській області сьогодні 4 жовтня: БпЛА б'ють по регіону

Вибухи в Одеській області: БпЛА б'ють по регіону
4 жовтня 2023 23:28
оновлено: 23:41
Вибухи вночі в місті. Фото: google.com
Сьогодні ввечері, 4 жовтня, ворог намагається вдарити по Одеській області. Так, в регіоні лунають вибухи, які є результатом роботи сил ППО.
Про це повідомляють Сили оборони півдня.
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Вибухи в Одеській області сьогодні 4 жовтня
Оновлено 23:30. В Одеській області працює ППО.
Оновлено 23:36. Наразі повітряна тривога зберігається в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Там сили ППО полюють на ворожі БпЛА.
Оновлено 23:40. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав перебувати в укритті до відбою тривоги та не знімати роботу ППО.
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