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Взрывы в Одесской области: БпЛА бьют по региону

4 октября 2023 23:28
обновлено: 00:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Одесской области сегодня 4 октября: БпЛА бьют по региону
Взрывы ночью в городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня вечером, 4 октября, враг пытается ударить по Одесской области. Так, в регионе раздаются взрывы, которые являются результатом работы сил ПВО.

Об этом сообщают Силы обороны юга.

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Взрывы в Одесской области сегодня

Обновлено 23:30. В Одесской области работает ПВО.

Взрывы в Одесской области
Источник: t.me/SJTF_Odes

Обновлено 23:36. В настоящее время воздушная тревога сохраняется в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Там силы ПВО охотятся на вражеские БпЛА.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 4 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:40. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал находиться в укрытии до отбоя тревоги и не снимать работу ПВО.

Взрывы в Одесской области
Источник: t.me/odeskaODA

Напомним, что вчера, 4 октября, в Кривом Роге местные жители сообщали о взрывах. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области.

Также мы писали, что российские оккупанты традиционно атаковали Украину беспилотниками. Вчера вечером, 4 октября, в ряде южных областей, в частности, Одесской, Николаевской и других, объявили воздушную тревогу.

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