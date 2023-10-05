Германия планирует передать Одесской области системы ПВО

Система ПВО IRIS-T. Фото: Укринформ

Власти Германии планируют предоставить Одесской области дополнительные системы ПВО для защиты зерновых коридоров. Речь идет об установках IRIS-T и Gepard, которые должны создать купол над портами южного региона.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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"Они (источники издания. — Ред.) заявили на условиях анонимности, что Берлин поставит дополнительно одну систему ПВО IRIS-T и более десятка систем Gepard, которые будут обеспечивать прикрытие поставок, идущих вдоль южного побережья Украины в Румынию", — пишет издание со ссылкой на источники в Минобороны.

Одесская область под защитой

По предварительным данным, вооружение для защиты неба должно прибыть в Украину до конца 2023 года. Gepard имеет дальность действия 4 км, а IRIS-T — до 40 км. Системы ПВО можно использовать для защиты портовой инфраструктуры, процесса погрузки зерна на суда и при их выходе в море.

Напомним, что вечером, 4 октября, враг пытался ударить по Одесской области. Так, в регионе раздавались взрывы, являющиеся результатом работы сил ПВО.

Также мы писали, что российские оккупанты традиционно атаковали Украину беспилотниками. Вчера вечером, 4 октября, в ряде южных областей, в частности, Одесской, Николаевской и других, объявили воздушную тревогу.