Комбінована атака РФ: звідки на Одещину вночі летіли дрони

Запуск "Shahed-131/136". Фото: google

З мису Чауда, з міста Приморсько-Ахтарськ та з Курська — саме звідси вночі відбувався запуск дронів "Shahed-131/136", які атакували регіони України. В Одеській області обійшлось без влучань.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"У ніч на 1 жовтня окупанти атакували Одеську область "шахедами" щонайменше з трьох напрямків: з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму, з міста Приморсько-Ахтарськ у Росії та з Курська. Під ударом була як область, так і сама Одеса. На щастя, обійшлось без влучань", — сказав Братчук.

Додамо, що за інформацією Повітряного командування "Південь" цієї ночі було знищено 14 ударних БпЛА над Одеською областю.

Нагадаємо, що минулої ночі ворог обстріляв Херсонщину та Миколаївщину. Протягом доби ворог здійснив близько 90 артилерійських обстрілів з використанням понад 560 снарядів, у тому числі 10 обстрілів населених пунктів Херсонщини та Очаківської громади Миколаївської області. Унаслідок обстрілів поранено дві людини, пошкоджено чотири приватні будинки, будівлю гімназії, дві крамниці, два заклади харчування, будівлю аптеки, приватний автомобіль.