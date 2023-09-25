Атака по Одесі: РФ використовувала нову траєкторію польоту ракет

Ракетна атака. Фото: google

Сьогодні вночі ворог атакував Одесу різним типом озброєння. Крім того, окупанти намагались розосередити увагу сил ППО й змінили траєкторію польоту БпЛА та ракет.

Про це заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"Ворог підступно і зі зміною напрямків використовував саме ракети "Калібр". Так само застосовуються і "Шахеди", фактично долітаючи вже з східних регіонів у центр країни, вони розвернулися і по молдавському кордону повернулися в Одесу", — зазначив Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил України додав, що противник застосовує різні засоби повітряного нападу. Це робиться, аби розосередити увагу протиповітряної оборони і максимально уразити об’єкти.

Атака по Одесі

Нагадаємо, противник спрямував по Одеській області 19 ударних дронів типу Shahed-136/131 та дві надзвукові ракети "Онікс". Також ворог застосовував 12 "Калібрів" зі складними траєкторіями руху різними областями.

Також ми писали, що в ОВА розповіли про наслідки нічної атаки росіян на Одесу. Ворог вдарив по нежитловій висотці, складському приміщенню та одному з приватних будинків Одеського району.