Атака по Одессе: РФ использовала новую траекторию полета ракет

Ракетная атака. Фото: google

Сегодня ночью враг атаковал Одессу разным типом вооружения. Кроме того, оккупанты пытались рассредоточить внимание сил ПВО и изменили траекторию полета БПЛА и ракет.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Изменение тактики РФ

"Враг коварно и с изменением направлений использовал именно ракеты "Калибр". Так же применяются и "Шахеды", фактически долетая уже из восточных регионов в центр страны, они развернулись и по молдавской границе вернулись в Одессу", — отметил Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил Украины добавил, что противник применяет различные средства воздушного нападения. Это делается, чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны и максимально поразить объекты.

Атака по Одессе

Напомним, противник направил по Одесской области 19 ударных дронов типа Shahed-136/131 и две сверхзвуковые ракеты "Оникс". Также враг применил 12 "Калибров" со сложными траекториями движения разными областями.

Также мы писали, что в ОВА рассказали о последствиях ночной атаки россиян на Одессу. Враг ударил по нежилой высотке, складскому помещению и одному из частных домов Одесского района.