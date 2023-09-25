Атака по Одессе: РФ использовала новую траекторию полета ракет
Сегодня ночью враг атаковал Одессу разным типом вооружения. Кроме того, оккупанты пытались рассредоточить внимание сил ПВО и изменили траекторию полета БПЛА и ракет.
Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Изменение тактики РФ
"Враг коварно и с изменением направлений использовал именно ракеты "Калибр". Так же применяются и "Шахеды", фактически долетая уже из восточных регионов в центр страны, они развернулись и по молдавской границе вернулись в Одессу", — отметил Юрий Игнат.
Спикер Воздушных сил Украины добавил, что противник применяет различные средства воздушного нападения. Это делается, чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны и максимально поразить объекты.
Атака по Одессе
Напомним, противник направил по Одесской области 19 ударных дронов типа Shahed-136/131 и две сверхзвуковые ракеты "Оникс". Также враг применил 12 "Калибров" со сложными траекториями движения разными областями.
Также мы писали, что в ОВА рассказали о последствиях ночной атаки россиян на Одессу. Враг ударил по нежилой высотке, складскому помещению и одному из частных домов Одесского района.