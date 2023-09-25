В ОВА розповіли про наслідки нічної атаки росіян на Одесу

Рятувальники ліквідовують пожежу в Одесі 14 вересня. Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

ЦІєї ночі, 25 вересня, ворог обстрілював Одеську область. Цілився по припортовій інфраструктурі. Також після ворожої атаки сталася пожежа нежитлової багатоповерхівки.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Відомо, що ворог здійснив масовану атаку по Одеській області. Атакував ракетами та безпілотниками.

"Російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет", — написав Кіпер.

Також він повідомив, що ворог вдарив нежитловій висотці, складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.

Нагадаємо, сьогодні, 25 вересня ворог не полишав українців у спокої. По Україні цілив ракетами. Внаслідок цього мешканці Одеси чули сильні вибухи. До цього була оголошена по всій Україні повітряна тривога.