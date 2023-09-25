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В ОВА розповіли про наслідки нічної атаки росіян на Одесу

25 вересня 2023 06:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В ОВА розповіли про наслідки нічної атаки росіян на Одесу
Рятувальники ліквідовують пожежу в Одесі 14 вересня. Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

ЦІєї ночі, 25 вересня, ворог обстрілював Одеську область. Цілився по припортовій інфраструктурі. Також після ворожої атаки сталася пожежа нежитлової багатоповерхівки.  

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Нічна атака на Одесу 25 вересня

Відомо, що ворог здійснив масовану атаку по Одеській області. Атакував ракетами та безпілотниками.

"Російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет", — написав Кіпер.

Також він повідомив, що ворог вдарив нежитловій висотці, складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.

Наслідки ворожої атаки 25 вересня

Нагадаємо, сьогодні, 25 вересня ворог не полишав українців у спокої. По Україні цілив ракетами. Внаслідок цього мешканці Одеси чули сильні вибухи. До цього була оголошена по всій Україні повітряна тривога.

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