В Одесі після масованої атаки ворога палає багатоповерхівка

В Одесі після масованої атаки палає багатоповерхівка

В Одесі після масованої атаки палає багатоповерхівка. Відомо, що ворог здійснив масовану атаку по регіону. Атакував ракетами та безпілотниками. Повітряна тривога ще звучить у кількох областях України. Почалися відбої.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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В Одесі палає багатоповерхівка. Загарбники атакували місто з моря та суші. У місті пролунало відразу кілька вибухів.

Також повідомляється, що окупанти вгатили ракетами по закинутій будівлі, де нічого нема.

Нагадаємо, сьогодні, 25 вересня ворог не полишає українців у спокої. По Україні цілять ракетами. Внаслідок цього мешканці Одеси чують сильні вибухи. До цього була оголошена по всій Україні повітряна тривога.