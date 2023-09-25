Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі після масованої атаки ворога палає багатоповерхівка arrow

В Одесі після масованої атаки ворога палає багатоповерхівка

25 вересня 2023 01:41
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Одесі після масованої атаки ворога палає багатоповерхівка
В Одесі після масованої атаки палає багатоповерхівка
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Одесі після масованої атаки палає багатоповерхівка. Відомо, що ворог здійснив масовану атаку по регіону. Атакував ракетами та безпілотниками. Повітряна тривога ще звучить у кількох областях України. Почалися відбої.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Читайте також:

Пожежа в Одесі вночі 25 вересня

В Одесі палає багатоповерхівка. Загарбники атакували місто з моря та суші. У місті пролунало відразу кілька вибухів. 

Також повідомляється, що окупанти вгатили ракетами по закинутій будівлі, де нічого нема.

Нагадаємо, сьогодні, 25 вересня ворог не полишає українців у спокої. По Україні цілять ракетами. Внаслідок цього мешканці Одеси чують сильні вибухи. До цього була оголошена по всій Україні повітряна тривога.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз