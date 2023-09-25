В Одессе после массированной атаки врага пылает многоэтажка

В Одессе после массированной атаки пылает многоэтажка

В Одессе после массированной атаки пылает многоэтажка. Известно, что враг совершил массированную атаку по региону. Атаковал ракетами и беспилотниками. Воздушная тревога еще звучит в нескольких областях Украины.

Об этом сообщают местные паблики.

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В Одессе пылает многоэтажка. Захватчики атаковали город с моря и суши. В городе раздалось сразу несколько взрывов.

Также сообщается, что оккупанты попали ракетами по заброшенному зданию, где ничего нет.

Напомним, сегодня, 25 сентября, враг не оставляет украинцев в покое. По Украине целятся ракетами. В результате жители Одессы слышат сильные взрывы. До этого была объявлена по всей Украине воздушная тревога.