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В ОВА рассказали о последствиях ночной атаки россиян на Одессу

25 сентября 2023 06:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В ОВА рассказали о последствиях ночной атаки россиян на Одессу
Спасатели ликвидируют пожар в Одессе 14 сентября. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Этой ночью, 25 сентября, враг обстреливал Одесскую область. Целился по припортовой инфраструктуре. Также после вражеской атаки произошел пожар нежилой многоэтажки.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Известно, что враг совершил массированную атаку по Одесской области. Атаковал ракетами и беспилотниками.

"Российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет", — написал Кипер.

Также он сообщил, что враг ударил в нежилую высотку, складское помещение и одно из частных домов Одесского района.

Последствия атаки противника 25 сентября

Напомним, сегодня, 25 сентября, враг не оставлял украинцев в покое. По Украине целился ракетами. В результате жители Одессы слышали сильные взрывы. До этого была объявлена по всей Украине воздушная тревога.

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