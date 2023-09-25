В ОВА рассказали о последствиях ночной атаки россиян на Одессу

Спасатели ликвидируют пожар в Одессе 14 сентября. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Этой ночью, 25 сентября, враг обстреливал Одесскую область. Целился по припортовой инфраструктуре. Также после вражеской атаки произошел пожар нежилой многоэтажки.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Известно, что враг совершил массированную атаку по Одесской области. Атаковал ракетами и беспилотниками.

"Российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет", — написал Кипер.

Также он сообщил, что враг ударил в нежилую высотку, складское помещение и одно из частных домов Одесского района.

Напомним, сегодня, 25 сентября, враг не оставлял украинцев в покое. По Украине целился ракетами. В результате жители Одессы слышали сильные взрывы. До этого была объявлена по всей Украине воздушная тревога.