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Атака окупантів на Одесу: скільки повітряних цілей було збито

25 вересня 2023 07:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Атака окупантів на Одесу: скільки повітряних цілей було збито
Робота системи ППО. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 25 вересня, російські окупанти вкотре атакували південь України. Противник спрямував по Одеській області 19 ударних дронів типу Shahed-136/131 та дві надзвукові ракети "Онікс". Також ворог застосовував 12 "Калібрів" зі складними траєкторіями руху різними областями.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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Для атаки з моря додатково до надводного ракетоносія був залучений підводний човен з новоросійської бухти. 

"19 "шахедів" та 11 "Калібрів" збито силами та засобами протиповітряної оборони. По одному "Калібру" над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, переважна ж більшість — в небі над Одещиною", — йдеться у повідомленні.

У Силах оборони півдня розповіли, що російські окупанти влучили у припортову інфраструктуру. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі. У будівлі привокзального готелю, що вже декілька років не функціонує, сталася пожежа. Рятувальники оперативно її ліквідували. Ворог зруйнував "Оніксами" зерносховища.

Внаслідок нічної атаки люди не постраждали.

"Внаслідок падіння уламків в ході бойової роботи, пошкоджень і займання зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси. Також займалася трава на відкритих територіях. Пожежі ліквідовано. Постраждалих не зафіксовано", — йдеться у повідомленні.

Вибуховими хвилями в декількох будинках вибито скло. Внаслідок цього одна цивільна жінка травмувалася.

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Допис Сил оборони півдня. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі після масованої атаки палала багатоповерхівка. Відомо, що ворог здійснив масований обстріл регіону. Атакував ракетами та безпілотниками.

Також ми писали, що в ОВА розповіли про наслідки нічної атаки росіян на Одесу. Ворог вдарив по нежитловій висотці, складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.

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