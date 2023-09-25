Атака окупантів на Одесу: скільки повітряних цілей було збито
Сьогодні вночі, 25 вересня, російські окупанти вкотре атакували південь України. Противник спрямував по Одеській області 19 ударних дронів типу Shahed-136/131 та дві надзвукові ракети "Онікс". Також ворог застосовував 12 "Калібрів" зі складними траєкторіями руху різними областями.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
Нічна атака окупантів
Для атаки з моря додатково до надводного ракетоносія був залучений підводний човен з новоросійської бухти.
"19 "шахедів" та 11 "Калібрів" збито силами та засобами протиповітряної оборони. По одному "Калібру" над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, переважна ж більшість — в небі над Одещиною", — йдеться у повідомленні.
У Силах оборони півдня розповіли, що російські окупанти влучили у припортову інфраструктуру. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі. У будівлі привокзального готелю, що вже декілька років не функціонує, сталася пожежа. Рятувальники оперативно її ліквідували. Ворог зруйнував "Оніксами" зерносховища.
Внаслідок нічної атаки люди не постраждали.
"Внаслідок падіння уламків в ході бойової роботи, пошкоджень і займання зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси. Також займалася трава на відкритих територіях. Пожежі ліквідовано. Постраждалих не зафіксовано", — йдеться у повідомленні.
Вибуховими хвилями в декількох будинках вибито скло. Внаслідок цього одна цивільна жінка травмувалася.
Нагадаємо, в Одесі після масованої атаки палала багатоповерхівка. Відомо, що ворог здійснив масований обстріл регіону. Атакував ракетами та безпілотниками.
Також ми писали, що в ОВА розповіли про наслідки нічної атаки росіян на Одесу. Ворог вдарив по нежитловій висотці, складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.