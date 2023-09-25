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Атака оккупантов на Одессу: сколько воздушных целей было сбито

25 сентября 2023 07:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Атака оккупантов на Одессу: сколько воздушных целей было сбито
Работа системы ПВО. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 25 сентября, российские оккупанты в очередной раз атаковали юг Украины. Противник направил по Одесской области 19 ударных дронов типа Shahed-136/131 и две сверхзвуковые ракеты "Оникс". Также враг применял 12 "Калибров" со сложными траекториями движения по разным областям.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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Для атаки с моря дополнительно к надводному ракетоносителю была привлечена подлодка из новороссийской бухты.

"19 "шахедов" и 11 "Калибров" сбиты силами и средствами противовоздушной обороны. По одному "Калибру" над Николаевской и Кировоградской областями, подавляющее же большинство — в небе над Одесской областью", — говорится в сообщении.

В Силах обороны юга рассказали, что российские оккупанты попали в припортовую инфраструктуру. Существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе. В здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, произошел пожар. Спасатели оперативно его ликвидировали. Враг разрушил "Ониксами" зернохранилища.

В результате ночной атаки люди не пострадали.

"В результате падения обломков в ходе боевой работы, повреждения и возгорания получили складские здания одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы. Также горела трава на открытых территориях. Пожары ликвидированы. Пострадавших не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Взрывными волнами в нескольких домах выбиты стекла. В результате этого одна гражданская женщина травмировалась.

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Пост Сил обороны юга. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе после массированной атаки пылала многоэтажка. Известно, что враг совершил массированный обстрел региона. Атаковал ракетами и беспилотниками.

Также мы писали, что в ОВА рассказали о последствиях ночной атаки россиян на Одессу. Враг ударил по нежилой высотке, складскому помещению и одному из частных домов Одесского района.

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