Обстріл Одеси сьогодні - 25 вересня

Зруйнований готель. Фото: Андрій Ставніцер

Сьогодні вночі окупанти обстріляли Одесу, використовуючи БпЛА та ракети різного базування. Під ударом опинилась нежитлова висотка, зокрема готель "Одеса".

Співвласник готелю "Одеса" Андрій Ставніцер у себе на сторінці в Facebook прокоментував нічний обстріл.

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Будівля привокзального готелю вже багато років не функціонувала. На місці події спалахнула пожежа, втім рятувальникам вдалось її швидко ліквідувати.

Будівля привокзального готелю після обстрілу. Фото: Андрій Ставніцер

Рами від вікон розкидані навколо будівлі готелю. Фото: Андрій Ставніцер

"Цей готель — пам'ятник несмаку — не подобався мені так, як усім одеситам, тому я мріяв його нарешті реконструювати. Мріяв про це я давно, проінвестував мільйони доларів, викупив частку у приватних інвесторів і, попри війну, закривав угоду з державою. Ініціював концесію всієї території пасажирського Морвокзалу, знайшов партнерів, які готові були зі мною інвестувати у будівництво зони, яка не поступалась би Барселоні чи Копенгагену. Навіть підібрав уже кілька світових урбаністів та архітекторів. Все буде. Все відбудуємо. Не дочекаєтеся, тварюки. В Одесі буде так красиво, як вам ніколи не насниться у ваших жахливих кошмарах", — написав Андрій Ставніцер.

Допис Андрія Ставніцера. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вночі, 25 вересня, російські окупанти вкотре атакували південь України. Противник спрямував по Одеській області 19 ударних дронів типу Shahed-136/131 та дві надзвукові ракети "Онікс". Також ворог застосовував 12 "Калібрів" зі складними траєкторіями руху різними областями.

Також ми писали, що в ОВА розповіли про наслідки нічної атаки росіян на Одесу. Ворог вдарив по нежитловій висотці, складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.