Обстріл Одеси сьогодні - 25 вересня

"Все відбудуємо": співвласник зруйнованого готелю "Одеса" прокоментував нічний обстріл
Сьогодні вночі окупанти обстріляли Одесу, використовуючи БпЛА та ракети різного базування. Під ударом опинилась нежитлова висотка, зокрема готель "Одеса".
Співвласник готелю "Одеса" Андрій Ставніцер у себе на сторінці в Facebook прокоментував нічний обстріл.
Обстріл Одеси 25 вересня
Будівля привокзального готелю вже багато років не функціонувала. На місці події спалахнула пожежа, втім рятувальникам вдалось її швидко ліквідувати.
"Цей готель — пам'ятник несмаку — не подобався мені так, як усім одеситам, тому я мріяв його нарешті реконструювати. Мріяв про це я давно, проінвестував мільйони доларів, викупив частку у приватних інвесторів і, попри війну, закривав угоду з державою. Ініціював концесію всієї території пасажирського Морвокзалу, знайшов партнерів, які готові були зі мною інвестувати у будівництво зони, яка не поступалась би Барселоні чи Копенгагену. Навіть підібрав уже кілька світових урбаністів та архітекторів. Все буде. Все відбудуємо. Не дочекаєтеся, тварюки. В Одесі буде так красиво, як вам ніколи не насниться у ваших жахливих кошмарах", — написав Андрій Ставніцер.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 25 вересня, російські окупанти вкотре атакували південь України. Противник спрямував по Одеській області 19 ударних дронів типу Shahed-136/131 та дві надзвукові ракети "Онікс". Також ворог застосовував 12 "Калібрів" зі складними траєкторіями руху різними областями.
Також ми писали, що в ОВА розповіли про наслідки нічної атаки росіян на Одесу. Ворог вдарив по нежитловій висотці, складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.