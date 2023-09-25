ЗС РФ атакували Одесу дронами та ракетами. Рятувальники загасили пожежу на морвокзалі

Рятувальники приборкають у привокзальній будівлі. Фото: ДСНС

У ніч на 25 вересня 2023 року внаслідок комбінованої атаки ВС РФ в Одесі суттєво постраждав морський вокзал. У будівлі 19-поверхового готелю на морвокзалі спалахнула масштабна пожежа.

Обласне управління ДСНС опублікувало відео-кадри з місця ліквідації наслідків російських обстрілів.

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Російські військові сили цієї ночі влаштували чергову повітряну атаку, зокрема на південь України.

РФ направила до Одещини 19 ударних безпілотників, дві надзвукові протикорабельні ракети, а також випустили 12 крилатих ракет Калібр. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 25 вересня.

"19 дронів ударного типу "Shahed" були запущені, і всі (вони) знищені силами протиповітряної оборони. Дуже потужною та важкою була бойова робота" , — заявила Гуменюк.

На жаль, внаслідок атаки оккупантів постраждав морський вокзал Одеського морського торговельного порту, який є одним із найбільших в Україні.

Державна служба з надзвичайних ситуацій показала, як гасили пожежу на морвокзалі в Одесі.

"Готель на Морському вокзалі в Одесі був знаковою та яскравою пам'яткою для кожного, хто хоч раз бував у місті", — зазначають у своєму повідомленні фахівці ДСНС.

Нагадаємо, що вранці, 22 вересня, у Києві сталася масштабна пожежа. Дніпровський район міста був охоплений димом. На місце події прибули пожежники, які ліквідували спалах.

Також ми повідомляли, що в Одесі після масованої атаки ворога палала багатоповерхівка. Окупанти влаштували атаку ракетами по закинутій будівлі, де нічого не розташовувалось.