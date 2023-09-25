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В ГСЧС показали ликвидацию последствий вражеских обстрелов в Одессе

25 сентября 2023 09:43
- Игорь Тележников
ВС РФ атаковали Одессу дронами и ракетами. Спасатели потушили пожар на морвокзале
Спасатели тушат огонь в привокзальном здании. Фото: ГСЧС
- Игорь Тележников

В ночь на 25 сентября 2023 года в результате комбинированной атаки ВС РФ в Одессе существенно пострадал морской вокзал. В здании 19-этажной гостиницы на морвокзале вспыхнул масштабный пожар.

Областное управление ГСЧС опубликовало видеокадры с места ликвидации последствий российских обстрелов.

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Российские военные силы этой ночью устроили очередную воздушную атаку, в том числе на юг Украины.

РФ направила в Одесскую область 19 ударных беспилотников, две сверхзвуковые противокорабельные ракеты, а также выпустили 12 крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 25 сентября.

"19 дронов ударного типа "Shahed" были запущены, и все (они) уничтожены силами противовоздушной обороны. Очень мощной и тяжелой была боевая работа", — заявила Гуменюк.

К сожалению, в результате атаки оккупантов пострадал морской вокзал Одесского морского торгового порта, который является одним из самых больших в Украине.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала, как тушили пожар на морвокзале в Одессе.

"Отель на морском вокзале в Одессе был знаковым и ярким памятником для каждого, кто хоть раз бывал в городе", — отмечают в своем сообщении специалисты ГСЧС.

Напомним, что утром 22 сентября в Киеве произошел масштабный пожар . Днепровский район города был охвачен дымом. На место происшествия прибыли пожарные, ликвидировавшие вспышку.

Также мы сообщали, что в Одессе после массированной атаки врага пылала многоэтажка. Оккупанты устроили атаку ракетами по заброшенному зданию, где ничего не располагалось.

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