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"Все отстроим": совладелец разрушенной гостиницы "Одесса" прокомментировал ночной обстрел

25 сентября 2023 10:27
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Обстрел Одессы сегодня – 25 сентября
Разрушенный отель. Фото: Андрей Ставницер
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня ночью оккупанты обстреляли Одессу, используя БпЛА и ракеты разного базирования. Под ударом оказалась нежилая высотка, в частности гостиница "Одесса".

Совладелец гостиницы "Одесса" Андрей Ставницер у себя на странице в Facebook прокомментировал ночной обстрел.

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Обстрел Одессы 25 сентября

Здание привокзального отеля уже много лет не функционировало. На месте происшествия вспыхнул пожар, впрочем, спасателям удалось его быстро ликвидировать.

Разрушенный отель Одесса. Фото: Андрей Ставницер
Здание привокзального отеля после обстрела. Фото: Андрей Ставницер
Разрушенный отель Одесса. Фото: Андрей Ставницер
Рамы от окон разбросаны вокруг здания отеля. Фото: Андрей Ставницер

"Эта гостиница — памятник безвкусицы — не нравилась мне так же, как всем одесситам, поэтому я мечтал ее наконец реконструировать. Мечтал об этом я давно, проинвестировал миллионы долларов, выкупил долю у частных инвесторов и, несмотря на войну, закрывал соглашение с государством. Инициировал концессию всей территории пассажирского Морвокзала, нашел партнеров, которые готовы были со мной инвестировать в строительство зоны, что не уступала бы Барселоне или Копенгагену. Даже подобрал уже несколько мировых урбанистов и архитекторов. Все будет. Все отстроим. Не дождетесь. Будет так красиво, как вам никогда не приснится в ваших ужасных кошмарах", — написал Андрей Ставницер.

Сообщение Андрея Ставницера. Фото: скриншот
Сообщение Андрея Ставницера. Фото: скриншот

Напомним, сегодня ночью, 25 сентября, российские оккупанты в очередной раз атаковали юг Украины. Противник направил по Одесской области 19 ударных дронов типа Shahed-136/131 и две сверхзвуковые ракеты Оникс. Также враг применял 12 "Калибров" со сложными траекториями движения разными областями.

Также мы писали, что в ОВА рассказали о последствиях ночной атаки россиян на Одессу. Враг ударил по нежилой высотке, складскому помещению и одному из частных домов Одесского района.

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