Комбинированная атака РФ: откуда на Одесщину ночью летели дроны

Запуск "Shahed-131/136". Фото: google

С мыса Чауда, из города Приморско-Ахтарск и из Курска — именно отсюда ночью происходил запуск дронов "Shahed-131/136", атаковавших регионы Украины. В Одесской области обошлось без попаданий.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Південь" Сергей Братчук.

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"В ночь на 1 октября оккупанты атаковали Одесскую область "шахедами" по меньшей мере из трех направлений: из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму, из города Приморско - Ахтарск в России и из Курска. Под ударом была как область, так и сама Одесса. К счастью, обошлось без попаданий", – сказал Братчук.

Добавим, что по информации Воздушного командования "Юг" этой ночью было уничтожено 14 ударных БПЛА над Одесской областью.

Напомним, что минувшей ночью враг обстрелял Херсонщину и Николаевщину. За сутки враг совершил около 90 артиллерийских обстрелов с использованием более 560 снарядов, в том числе 10 обстрелов населенных пунктов Херсонщины и Очаковской общины Николаевской области. В результате обстрелов ранены два человека, повреждены четыре частных дома, здание гимназии, два магазина, два заведения питания, здание аптеки, частный автомобиль.