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Комбинированная атака РФ: откуда на Одесчину ночью летели дроны

1 октября 2023 12:43
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Комбинированная атака РФ: откуда на Одесщину ночью летели дроны
Запуск "Shahed-131/136". Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

С мыса Чауда, из города Приморско-Ахтарск и из Курска — именно отсюда ночью происходил запуск дронов "Shahed-131/136", атаковавших регионы Украины. В Одесской области обошлось без попаданий.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Південь" Сергей Братчук.

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"В ночь на 1 октября оккупанты атаковали Одесскую область "шахедами" по меньшей мере из трех направлений: из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму, из города Приморско - Ахтарск в России и из Курска. Под ударом была как область, так и сама Одесса. К счастью, обошлось без попаданий", – сказал Братчук.

Добавим, что по информации Воздушного командования "Юг" этой ночью было уничтожено 14 ударных БПЛА над Одесской областью.

Напомним, что минувшей ночью враг обстрелял Херсонщину и Николаевщину. За сутки враг совершил около 90 артиллерийских обстрелов с использованием более 560 снарядов, в том числе 10 обстрелов населенных пунктов Херсонщины и Очаковской общины Николаевской области. В результате обстрелов ранены два человека, повреждены четыре частных дома, здание гимназии, два магазина, два заведения питания, здание аптеки, частный автомобиль.

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