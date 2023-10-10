Оккупанты ударили по логистической инфраструктуре Одесской области

Российский оккупант с беспилотником. Фото: росСМИ

Сегодня ночью, 10 октября, российские оккупанты в течение трех часов атаковали Одесскую область. Для этого враг использовал ударные беспилотники. Захватчики попали в логистическую инфраструктуру.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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По словам Кипера, украинские силы ПВО уничтожили 23 беспилотника типа Shahed над Одесской областью.

"Есть попадания в логистическую инфраструктуру. Пострадавших, к счастью, нет", — рассказал он.

Он призвал население Одесской области реагировать на воздушную тревогу и при опасности находиться в укрытиях.

Пост Кипера. Фото: скриншот

Напомним, сегодня ночью, 10 октября, РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине. Оккупанты применили 36 ударных беспилотников типа Shahed-136/131.

Также мы писали, что 9 октября российские войска обстреляли город Херсон. В результате этого есть раненые.

Добавим, в течение последних месяцев оккупанты во время атак на Украину стали экономить ракетный арсенал. Это может свидетельствовать об усилении подготовки россиян к атакам на объекты критической инфраструктуры во время отопительного сезона.