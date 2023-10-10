Обстріл Одеси триває сьогодні 10 жовтня: низка гучних вибухів

Обстріл Одеси триває: низка гучних вибухів
В Одесі місцеві жителі знову чують низку вибухів сьогодні вночі, 10 жовтня. Ворог продовжує обстрілювати місто й регіон.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Обстріл Одеси триває сьогодні 10 жовтня
Оновлено 00:34. Обстріл Одеси та області триває. Повідомляється про роботу українських захисників.
Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомляє про небезпеку для Одеської області.
Оновлено 00:39. Низка областей України досі "червоніє". Ворожі безпілотники досі в повітряному просторі України.
Нагадаємо, що обстріл Одеської області російськими безпілотниками триває. Сьогодні вночі, 10 жовтня, в регіоні продовжують гриміти вибухи.
Також ми писали, що ворог спрямував БпЛА на Одещину, внаслідок чого вчора ввечері, 9 жовтня, в Одесі лунали вибухи. Є інформація, що це результат роботи ППО.
Додамо, що ввечері, 9 жовтня, росіяни вдалися до атаки на Україну за допомогою БпЛА. Так, в передмісті Миколаєва лунали вибухи, працювали сили ППО по цілях ворога.