Обстріл Одеси триває сьогодні 10 жовтня: низка гучних вибухів

Вибухи в нічному місті. Фото: google.com

В Одесі місцеві жителі знову чують низку вибухів сьогодні вночі, 10 жовтня. Ворог продовжує обстрілювати місто й регіон.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Обстріл Одеси триває сьогодні 10 жовтня

Оновлено 00:34. Обстріл Одеси та області триває. Повідомляється про роботу українських захисників.

Джерело: t.me/OdessaDumskayaNet

Джерело: t.me/suspilneodesa

Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомляє про небезпеку для Одеської області.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 00:39. Низка областей України досі "червоніє". Ворожі безпілотники досі в повітряному просторі України.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що обстріл Одеської області російськими безпілотниками триває. Сьогодні вночі, 10 жовтня, в регіоні продовжують гриміти вибухи.

Також ми писали, що ворог спрямував БпЛА на Одещину, внаслідок чого вчора ввечері, 9 жовтня, в Одесі лунали вибухи. Є інформація, що це результат роботи ППО.

Додамо, що ввечері, 9 жовтня, росіяни вдалися до атаки на Україну за допомогою БпЛА. Так, в передмісті Миколаєва лунали вибухи, працювали сили ППО по цілях ворога.