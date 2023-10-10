Обстрел Одессы продолжается сегодня 10 октября: ряд громких взрывов

Обстрел Одессы продолжается: ряд громких взрывов
В Одессе местные жители снова слышат ряд взрывов сегодня ночью, 10 октября. Враг продолжает обстреливать город и регион.
Об этом сообщают местные паблики.
Обстрел Одессы продолжается сегодня 10 октября
Обновлено 00:34. Обстрелы Одессы и области продолжается. Сообщается о работе украинских защитников.
Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщает об опасности для Одесской области.
Обновлено 00:39. Ряд областей Украины "краснеет". Вражеские беспилотники до сих пор находятся в воздушном пространстве Украины.
Напомним, что обстрелы Одесской области российскими беспилотниками продолжаются. Сегодня ночью, 10 октября, в регионе продолжают греметь взрывы.
Также мы писали, что враг направил БпЛА в Одесскую область, в результате чего вчера вечером, 9 октября, в Одессе раздавались взрывы. Есть информация, что это результат работы ПВО.
Добавим, что вечером, 9 октября, россияне прибегли к атаке на Украину с помощью БпЛА. Так, в пригороде Николаева раздавались взрывы, работали силы ПВО по целям врага.