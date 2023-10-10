Обстрел Одессы продолжается сегодня 10 октября: ряд громких взрывов

Взрывы в ночном городе. Фото: google.com

В Одессе местные жители снова слышат ряд взрывов сегодня ночью, 10 октября. Враг продолжает обстреливать город и регион.

Об этом сообщают местные паблики.

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Обстрел Одессы продолжается сегодня 10 октября

Обновлено 00:34. Обстрелы Одессы и области продолжается. Сообщается о работе украинских защитников.

Источник: t.me/OdessaDumskayaNet

Источник: t.me/suspilneodesa

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщает об опасности для Одесской области.

Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 00:39. Ряд областей Украины "краснеет". Вражеские беспилотники до сих пор находятся в воздушном пространстве Украины.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что обстрелы Одесской области российскими беспилотниками продолжаются. Сегодня ночью, 10 октября, в регионе продолжают греметь взрывы.

Также мы писали, что враг направил БпЛА в Одесскую область, в результате чего вчера вечером, 9 октября, в Одессе раздавались взрывы. Есть информация, что это результат работы ПВО.

Добавим, что вечером, 9 октября, россияне прибегли к атаке на Украину с помощью БпЛА. Так, в пригороде Николаева раздавались взрывы, работали силы ПВО по целям врага.