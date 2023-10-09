В Одесі вибухи: ворожий обстріл

Вибухи в нічному місті. Фото: google.com

Ворог спрямував БпЛА на Одещину, внаслідок чого сьогодні ввечері, 9 жовтня, в Одесі лунають вибухи. Є інформація, що це результат роботи ППО.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Оновлено 23:38. В Одесі гримлять вибухи, що є результатом збиття безпілотників ворога.

Кіпер закликає перебувати в безпеці та не знімати роботу сил ППО.

Джерело: t.me/odeskaODA

Місцеві пабліки теж повідомляють про роботу ППО в місті.

Джерело: t.me/OdessaDumskayaNet

Оновлено 23:42. "Ще кілька груп "Шахедів" рухаються з акваторії Чорного моря у напрямку Затоки!" — попереджають Повітряні сили.

Джерело: t.me/kpszsu

Повітряна тривога, яку оголосили в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, досі триває. Також зберігається загроза удару ворожих БпЛА.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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