В Одесі вибухи: ворожий обстріл
Ворог спрямував БпЛА на Одещину, внаслідок чого сьогодні ввечері, 9 жовтня, в Одесі лунають вибухи. Є інформація, що це результат роботи ППО.
Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Оновлено 23:38. В Одесі гримлять вибухи, що є результатом збиття безпілотників ворога.
Кіпер закликає перебувати в безпеці та не знімати роботу сил ППО.
Місцеві пабліки теж повідомляють про роботу ППО в місті.
Оновлено 23:42. "Ще кілька груп "Шахедів" рухаються з акваторії Чорного моря у напрямку Затоки!" — попереджають Повітряні сили.
Повітряна тривога, яку оголосили в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, досі триває. Також зберігається загроза удару ворожих БпЛА.
Оновлюється...