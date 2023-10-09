Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі вибухи: ворожий обстріл arrow

В Одесі вибухи: ворожий обстріл

9 жовтня 2023 23:36
оновлено: 23:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В Одесі вибухи: ворожий обстріл
Вибухи в нічному місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ворог спрямував БпЛА на Одещину, внаслідок чого сьогодні ввечері, 9 жовтня, в Одесі лунають вибухи. Є інформація, що це результат роботи ППО.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

Оновлено 23:38. В Одесі гримлять вибухи, що є результатом збиття безпілотників ворога.

 

Кіпер закликає перебувати в безпеці та не знімати роботу сил ППО.

Вибухи в Одесі
Джерело: t.me/odeskaODA

Місцеві пабліки теж повідомляють про роботу ППО в місті.

t.me/OdessaDumskayaNet
Джерело: t.me/OdessaDumskayaNet

Оновлено 23:42. "Ще кілька груп "Шахедів" рухаються з акваторії Чорного моря у напрямку Затоки!" — попереджають Повітряні сили.

БпЛА на Одещину
Джерело: t.me/kpszsu

Повітряна тривога, яку оголосили в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, досі триває. Також зберігається загроза удару ворожих БпЛА.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні 9 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

Наші долі схожі: посол Ізраїлю в Україні про напад ХАМАСу

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз