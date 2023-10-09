В Одессе взрывы: вражеский обстрел

Взрывы в ночном городе. Фото: google.com

Враг направил БпЛА в Одесскую область, в результате чего сегодня вечером, 9 октября, в Одессе раздаются взрывы. Есть информация, что это результат работы ПВО.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер .

Читайте также:

Обновлено 23:38. В Одессе гремят взрывы, являющиеся результатом сбития беспилотников врага.

Кипер призывает находиться в безопасности и не снимать работу ПВО.

Источник: t.me/odeskaODA

Местные паблики тоже сообщают о работе ПВО в городе.

Источник: t.me/OdessaDumskayaNet

Обновлено 23:42. "Еще несколько групп "Шахедов" двигаются из акватории Черного моря в направлении Залива!" – предупреждают Воздушные силы.

Источник: t.me/kpszsu

Воздушная тревога, которую объявили в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, продолжается. Также сохраняется угроза удара враждебных БПЛА.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...