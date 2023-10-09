Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе взрывы: вражеский обстрел arrow

В Одессе взрывы: вражеский обстрел

9 октября 2023 23:36
обновлено: 23:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Одессе взрывы: вражеский обстрел
Взрывы в ночном городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Враг направил БпЛА в Одесскую область, в результате чего сегодня вечером, 9 октября, в Одессе раздаются взрывы. Есть информация, что это результат работы ПВО.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер .

Читайте также:

Обновлено 23:38. В Одессе гремят взрывы, являющиеся результатом сбития беспилотников врага.

 

Кипер призывает находиться в безопасности и не снимать работу ПВО.

Взрывы в Одессе
Источник: t.me/odeskaODA

Местные паблики тоже сообщают о работе ПВО в городе.

t.me/OdessaDumskayaNet
Источник: t.me/OdessaDumskayaNet

Обновлено 23:42. "Еще несколько групп "Шахедов" двигаются из акватории Черного моря в направлении Залива!" – предупреждают Воздушные силы.

БпЛА на Одесщину
Источник: t.me/kpszsu

Воздушная тревога, которую объявили в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, продолжается. Также сохраняется угроза удара враждебных БПЛА.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня 9 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз