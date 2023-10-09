В Одессе взрывы: вражеский обстрел
Враг направил БпЛА в Одесскую область, в результате чего сегодня вечером, 9 октября, в Одессе раздаются взрывы. Есть информация, что это результат работы ПВО.
Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер .
Обновлено 23:38. В Одессе гремят взрывы, являющиеся результатом сбития беспилотников врага.
Кипер призывает находиться в безопасности и не снимать работу ПВО.
Местные паблики тоже сообщают о работе ПВО в городе.
Обновлено 23:42. "Еще несколько групп "Шахедов" двигаются из акватории Черного моря в направлении Залива!" – предупреждают Воздушные силы.
Воздушная тревога, которую объявили в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, продолжается. Также сохраняется угроза удара враждебных БПЛА.
Обновляется...