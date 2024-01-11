Страны НАТО подписали меморандум о разминировании Черного моря

Мина возле лодки. Фото: ВМС

Сегодня, 11 января, Румыния, Болгария и Турция подписали меморандум по разминированию Черного моря. Страны-члены НАТО совместными усилиями начнут работы уже в ближайшее время.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Болгарии.

Читайте также:

По информации ведомства, в Стамбуле черноморские страны пришли к взаимопониманию в необходимости создания Военно-морской группы по противоминным мерам, которая будет контролировать операции миссий по разминированию.

"Деятельность MCM Black Sea носит исключительно мирный характер и не направлена против какой-либо другой страны", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, министерство добавило, что такое решение поможет улучшить взаимодействие и добрососедские отношения между участниками, не заменяя присутствие НАТО и деятельность по сдерживанию и обороне в районе Черного моря.

Вопросы разминирования Черного моря

Отметим, что с начала полномасштабной войны ВМС Украины уничтожили более 100 морских якорных мин на побережье Черного моря.

Напомним, Украина продолжает укреплять сотрудничество со странами НАТО по вопросам разминирования акватории Черного моря. Штаб тактической группы противоминных действий успешно завершил курс планирования противоминных операций, подготовив личный состав для совместной работы.

Также мы писали, что, несмотря на программы стран-партнеров по разминированию акватории Черного моря, враг намеренно увеличивает взрывную опасность. Оккупанты все чаще стали выпускать авиабомбы из стратегической авиации, часть из которых падает без детонации в море.