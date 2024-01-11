Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Страны НАТО подписали меморандум о разминировании Черного моря arrow

Страны НАТО подписали меморандум о разминировании Черного моря

11 января 2024 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Страны НАТО подписали меморандум о разминировании Черного моря
Мина возле лодки. Фото: ВМС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 11 января, Румыния, Болгария и Турция подписали меморандум по разминированию Черного моря. Страны-члены НАТО совместными усилиями начнут работы уже в ближайшее время.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Болгарии.

Читайте также:

По информации ведомства, в Стамбуле черноморские страны пришли к взаимопониманию в необходимости создания Военно-морской группы по противоминным мерам, которая будет контролировать операции миссий по разминированию.

"Деятельность MCM Black Sea носит исключительно мирный характер и не направлена против какой-либо другой страны", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, министерство добавило, что такое решение поможет улучшить взаимодействие и добрососедские отношения между участниками, не заменяя присутствие НАТО и деятельность по сдерживанию и обороне в районе Черного моря.

Вопросы разминирования Черного моря

Отметим, что с начала полномасштабной войны ВМС Украины уничтожили более 100 морских якорных мин на побережье Черного моря.

Напомним, Украина продолжает укреплять сотрудничество со странами НАТО по вопросам разминирования акватории Черного моря. Штаб тактической группы противоминных действий успешно завершил курс планирования противоминных операций, подготовив личный состав для совместной работы.

Также мы писали, что, несмотря на программы стран-партнеров по разминированию акватории Черного моря, враг намеренно увеличивает взрывную опасность. Оккупанты все чаще стали выпускать авиабомбы из стратегической авиации, часть из которых падает без детонации в море.

Турция
Одесса
НАТО
Черное море
Румыния
Одесская область
Болгария
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

Актуальное по теме