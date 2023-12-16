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Угоду про розмінування Чорного моря країнами НАТО підпишуть у січні — деталі

16 грудня 2023 17:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Угоду про розмінування Чорного моря країнами НАТО підпишуть у січні — деталі
Міна у морі. Фото: navalinstitute
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Болгарія, Румунія та Туреччина, країни-члени НАТО, планують підписати угоду про спільне розмінування акваторії Чорного моря. Відомо, що це відбудеться 11 січня у Стамбулі. 

Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер.

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"Підписання угоди підкреслює спільну занепокоєність країн Чорноморського регіону щодо безпеки та розмінування у водних територіях, зокрема в умовах активних воєнних подій в Україні", — додав міністр. 

Він зазначив, що ця ініціатива стосується неупередженого виконання Конвенції Монтрьо та відповідального підходу до розмінування у зв'язку з подіями в Україні. Міністр також висловив сподівання, що війна в Україні скоро завершиться, і сказав про важливість захисту територіальної цілісності нашої держави. 

Питання розмінування Чорного моря

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни ВМС України знищили понад 100 морських якірних мін на узбережжі Чорного моря.

Нагадаємо, Україна продовжує зміцнювати співпрацю з країнами НАТО в питаннях розмінування акваторії Чорного моря. Штаб тактичної групи протимінних дій успішно завершив курс планування протимінних операцій, підготувавши особовий склад для спільної роботи. 

Також ми писали, що попри програми країн-партнерів з розмінування акваторії Чорного моря, ворог навмисно збільшує вибухову небезпеку. Окупанти дедалі частіше стали випускати авіабомби зі стратегічної авіації, частина з яких падає без детонації у море. 

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