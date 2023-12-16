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Соглашение о разминировании Черного моря странами НАТО подпишут в январе —подробности

16 декабря 2023 17:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Соглашение о разминировании Черного моря странами НАТО подпишут в январе —подробности
Мина в море. Фото: navalinstitute
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Болгария, Румыния и Турция, страны-члены НАТО, планируют подписать соглашение о совместном разминировании акватории Черного моря. Известно, что это произойдет 11 января в Стамбуле.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюллер.

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"Подписание соглашения подчеркивает общую обеспокоенность стран Черноморского региона относительно безопасности и разминирования на водных территориях, в частности, в условиях активных военных событий в Украине", — добавил министр.

Он отметил, что эта инициатива касается беспристрастного выполнения Конвенции Монтре и ответственного подхода к разминированию в связи с событиями в Украине. Министр также выразил надежду, что война в Украине скоро завершится, и сказал о важности защиты территориальной целостности нашего государства.

Вопросы разминирования Черного моря

Отметим, что с начала полномасштабной войны ВМС Украины уничтожили более 100 морских якорных мин на побережье Черного моря.

Напомним, Украина продолжает укреплять сотрудничество со странами НАТО по вопросам разминирования акватории Черного моря. Штаб тактической группы противоминных действий успешно завершил курс планирования противоминных операций, подготовив личный состав для совместной работы.

Также мы писали, что, несмотря на программы стран-партнеров по разминированию акватории Черного моря, враг намеренно увеличивает минную опасность. Оккупанты все чаще стали выпускать авиабомбы из стратегической авиации, часть из которых падает без детонации в море.

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