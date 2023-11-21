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Країни НАТО намагаються досягти угоди щодо розчищення мін у Чорному морі

21 листопада 2023 13:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Країни НАТО намагаються досягти угоди щодо розчищення мін у Чорному морі
Міна у морі. Фото: Reuters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Завтра, 22 листопада, заступники міністрів оборони Туреччини, Румунії та Болгарії мають зустрітися в Анкарі для укладання угоди про очищення акваторії Чорного моря від ворожих мін. Таким чином країни-члени НАТО створять спільну групу для пришвидшеного знешкодження вибухонебезпечних предметів. 

Про це пише видання Bloomberg.

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За їхньою інформацією, країни створять окремий підрозділ для розмінування моря. Проте офіційно Міністерства оборони цю інформацію наразі не коментували. 

"Коаліція має бути мирною і спрямованою на подолання загрози головному торговельному маршруту, особливо для зерновозів і суден, що займаються розвідкою енергоресурсів у цьому регіоні", — йдеться у повідомленні. 

У разі схвалення угоди, мінно-тральні сили не вважатимуться операцією НАТО, але стануть першою великою спільною дією чорноморських союзників з часу, коли російський диктатор Володимир Путін віддав наказ про вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Питання розмінування Чорного моря

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни ВМС України знищили понад 100 морських якірних мін на узбережжі Чорного моря.

Нагадаємо, Україна продовжує зміцнювати співпрацю з країнами НАТО в питаннях розмінування акваторії Чорного моря. Штаб тактичної групи протимінних дій успішно завершив курс планування протимінних операцій, підготувавши особовий склад для спільної роботи. 

Також ми писали, що попри програми країн-партнерів з розмінування акваторії Чорного моря, ворог навмисно збільшує вибухову небезпеку. Окупанти дедалі частіше стали випускати авіабомби зі стратегічної авіації, частина з яких падає без детонації у море. 

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