Країни НАТО намагаються досягти угоди щодо розчищення мін у Чорному морі
Завтра, 22 листопада, заступники міністрів оборони Туреччини, Румунії та Болгарії мають зустрітися в Анкарі для укладання угоди про очищення акваторії Чорного моря від ворожих мін. Таким чином країни-члени НАТО створять спільну групу для пришвидшеного знешкодження вибухонебезпечних предметів.
Про це пише видання Bloomberg.
За їхньою інформацією, країни створять окремий підрозділ для розмінування моря. Проте офіційно Міністерства оборони цю інформацію наразі не коментували.
"Коаліція має бути мирною і спрямованою на подолання загрози головному торговельному маршруту, особливо для зерновозів і суден, що займаються розвідкою енергоресурсів у цьому регіоні", — йдеться у повідомленні.
У разі схвалення угоди, мінно-тральні сили не вважатимуться операцією НАТО, але стануть першою великою спільною дією чорноморських союзників з часу, коли російський диктатор Володимир Путін віддав наказ про вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Питання розмінування Чорного моря
Зазначимо, що від початку повномасштабної війни ВМС України знищили понад 100 морських якірних мін на узбережжі Чорного моря.
Нагадаємо, Україна продовжує зміцнювати співпрацю з країнами НАТО в питаннях розмінування акваторії Чорного моря. Штаб тактичної групи протимінних дій успішно завершив курс планування протимінних операцій, підготувавши особовий склад для спільної роботи.
Також ми писали, що попри програми країн-партнерів з розмінування акваторії Чорного моря, ворог навмисно збільшує вибухову небезпеку. Окупанти дедалі частіше стали випускати авіабомби зі стратегічної авіації, частина з яких падає без детонації у море.
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