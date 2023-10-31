На чорноморські узбережжя винесло десятки бомб за час війни

Боєприпас у Чорному морі. Фото: ВМС Болгарії

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни активно скидали вибухонебезпечні боєприпаси в акваторію Чорного моря. Наразі штормові хвилі винесли на узбережжя понад 70 бомб.

Про це в етері "Суспільне. Спротив" повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

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За словами військової, наразі у Чорному морі може залишатися щонайменше 450 морських мін, проте кількість бомб встановити складніше.

"Сьогодні бачимо, що ворог фактично ледь не щодня здійснює вильоти тактичної авіації й скидає або керовані авіабомби, або донні міни, або інші морські міни, або невідомі нам поки що вибухові пристрої у напрямку, наближеному до навігаційного коридору. Вони, не маючи іншої можливості впливати на припинення навігації у Чорному морі, намагаються отак напакостити", — сказала Гуменюк.

Небезпечне Чорне море

Також речниця "Півдня" додала, що лише за останній місяць армія РФ додатково скинула у Чорне море близько ста бомб. І ця кількість тільки збільшується.

Нагадаємо, стан Чорноморського флоту РФ погіршується з кожним днем, через що вони вимушені переміщувати кораблі у більш безпечні місця, такі як Новоросійськ. Проте "панівне становище" ворог намагається компенсувати роботою стратегічної авіації.

Також ми писали, що Попри програми країн-партнерів з розмінування акваторії Чорного моря, ворог навмисно збільшує вибухову небезпеку. Окупанти дедалі частіше стали випускати авіабомби зі стратегічної авіації, частина з яких падає без детонації у море.