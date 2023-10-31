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На черноморские побережья вынесло десятки бомб за время войны, — Гуменюк

31 октября 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На черноморские побережья вынесло десятки бомб за время войны
Боеприпас в Черном море. Фото: ВМС Болгарии
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С начала полномасштабного вторжения россияне активно сбрасывали взрывоопасные боеприпасы в акваторию Черного моря. В настоящее время штормовые волны вынесли на побережье более 70 бомб.

Об этом в эфире "Суспильне. Сопротивление" сообщила начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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По словам военной, в Черном море может оставаться по меньшей мере 450 морских мин, однако количество бомб установить сложнее.

"Сегодня видим, что враг фактически ежедневно совершает вылеты тактической авиации и сбрасывает либо управляемые авиабомбы, либо донные мины, либо другие морские мины, либо неизвестные нам пока взрывные устройства в направлении, приближенном к навигационному коридору. Они, не имея другой возможности влиять на прекращение навигации в Черном море, пытаются так пакостить", — сказала Гуменюк.

Опасное Черное море

Также пресс-секретарь "Юга" добавила, что только за последний месяц армия РФ дополнительно сбросила в Черное море около ста бомб. И это количество только увеличивается.

Напомним, состояние Черноморского флота РФ ухудшается с каждым днем, поэтому они вынуждены перемещать корабли в более безопасные места, такие как Новороссийск. Однако "господствующее положение" враг пытается компенсировать работой стратегической авиации.

Также мы писали, что, несмотря на программы стран-партнеров по разминированию акватории Черного моря, враг намеренно увеличивает взрывную опасность. Оккупанты все чаще стали выпускать авиабомбы из стратегической авиации, часть из которых падает без детонации в море.

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