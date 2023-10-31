Ворог авіацією компенсує зменшення кораблів у Чорному морі

Російські винищувачі МіГ-29. Фото: Reuters

Стан Чорноморського флоту РФ погіршується з кожним днем, через що вони вимушені переміщувати кораблі у більш безпечні місця, такі як Новоросійськ. Проте "панівне становище" ворог намагається компенсувати роботою стратегічної авіації.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Очевидно, що ворог почувається дуже некомфортно, тому що дозволити собі вільне маневрування, наприклад, в північно-західній частині Чорного моря, вони вже тривалий час не можуть. Замість цього компенсують там свою присутність авіацією", — повідомила військова.

Загроза для гуманітарних коридорів

Також речниця "Півдня" зазначила, що росіяни використовують тактичну авіацію для того, аби тиснути на цивільне судноплавство. З літаків скидаються або КАБ, або інші вибухові пристрої, які ворог спрямовує в напрямку функціонування навігаційного коридору.

Нагадаємо, росіяни намагаються зупинити рух тимчасовими гуманітарними коридорами у Чорному морі, використовуючи на цьому напрямку тактичну авіацію. Таким чином, вони намагаються створити штучну продовольчу кризу у світі та посилити власний експорт зерна.

Також ми писали, що надзвукові винищувачі МіГ-31, які є носіями "Кинджалів", готові до патрулювання над Чорним морем. Літаки планують перемістити на територію тимчасово окупованого Криму найближчим часом.