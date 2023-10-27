У Чорному морі чергує ракетоносій без "Калібрів"

Запуск ракети з моря. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 27 жовтня, у Чорному морі на чергуванні залишаються ворожі кораблі. Серед них присутній ракетоносій, проте він розташований біля південних берегів Криму.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 3 ворожих кораблі, серед яких є ракетоносій. Проте без "Калібрів" на бооту;

в Азовському морі — 1 десантний корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні 3 кораблі, серед яких є ракетоносій з 8 "Калібрами" на борту.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 17 суден, з них 1 рухався з протоки Босфор;

до Чорного моря — 14 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, росіяни намагаються зупинити рух тимчасовими гуманітарними коридорами у Чорному морі, використовуючи на цьому напрямку тактичну авіацію. Таким чином вони намагаються створити штучну продовольчу кризу у світі та посилити власний експорт зерна.

Також ми писали, що надзвукові винищувачі МіГ-31, які є носіями "Кинджалів", готові до патрулювання над Чорним морем. Літаки планують перемістити на територію тимчасово окупованого Криму найближчим часом.