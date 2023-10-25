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Росія намагається зупинити експорт зерна з портів Великої Одеси, — Гуменюк

25 жовтня 2023 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росія намагається зупинити експорт зерна з портів Великої Одеси
Речниця "Півдня" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росіяни намагаються зупинити рух тимчасовими гуманітарними коридорами у Чорному морі, використовуючи на цьому напрямку тактичну авіацію. Таким чином вони намагаються створити штучну продовольчу кризу у світі та посилити власний експорт зерна. 

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. 

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"Протягом кількох днів не спостерігалося підльотів російських літаків у районі морських транспортних шляхів. Однак сьогодні вони активізувалися і скинули чотири вибухові пристрої", — сказала Гуменюк.

Безпека продовольчих коридорів

Також речниця "Півдня" зазначила, що рух цивільних суден здійснюватиметься й надалі, попри погрози країни-агресорки. Безпечний прохід у територіальних водах України забезпечують ВМС та не реагують на провокації. 

Нагадаємо, попри програми країн-партнерів з розмінування акваторії Чорного моря, ворог навмисно збільшує вибухову небезпеку. Окупанти дедалі частіше стали випускати авіабомби зі стратегічної авіації, частина з яких падає без детонації у море. 

Також ми писали, що надзвукові винищувачі МіГ-31, які є носіями "Кинджалів", готові до патрулювання над Чорним морем. Літаки планують перемістити на територію тимчасово окупованого Криму найближчим часом. 

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