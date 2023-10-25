Росія намагається зупинити експорт зерна з портів Великої Одеси

Речниця "Півдня" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Росіяни намагаються зупинити рух тимчасовими гуманітарними коридорами у Чорному морі, використовуючи на цьому напрямку тактичну авіацію. Таким чином вони намагаються створити штучну продовольчу кризу у світі та посилити власний експорт зерна.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Протягом кількох днів не спостерігалося підльотів російських літаків у районі морських транспортних шляхів. Однак сьогодні вони активізувалися і скинули чотири вибухові пристрої", — сказала Гуменюк.

Безпека продовольчих коридорів

Також речниця "Півдня" зазначила, що рух цивільних суден здійснюватиметься й надалі, попри погрози країни-агресорки. Безпечний прохід у територіальних водах України забезпечують ВМС та не реагують на провокації.

Нагадаємо, попри програми країн-партнерів з розмінування акваторії Чорного моря, ворог навмисно збільшує вибухову небезпеку. Окупанти дедалі частіше стали випускати авіабомби зі стратегічної авіації, частина з яких падає без детонації у море.

Також ми писали, що надзвукові винищувачі МіГ-31, які є носіями "Кинджалів", готові до патрулювання над Чорним морем. Літаки планують перемістити на територію тимчасово окупованого Криму найближчим часом.