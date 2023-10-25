Россия пытается остановить экспорт зерна из портов Большой Одессы

Пресс-секретарь "Юга" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Россияне пытаются остановить движение временными гуманитарными коридорами в Черном море, используя тактическую авиацию. Таким образом они пытаются создать искусственный продовольственный кризис в мире и усилить собственный экспорт зерна.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"В течение нескольких дней не наблюдалось подлетов российских самолетов в районе морских транспортных путей. Однако сегодня они активизировались и сбросили четыре взрывных устройства", — сказала Гуменюк.

Безопасность продовольственных коридоров

Также пресс-секретарь "Юга" отметила, что движение гражданских судов будет осуществляться и в дальнейшем, несмотря на угрозы страны-агрессора. Безопасный проход в территориальных водах Украины обеспечивают ВМС и не реагируют на провокации.

Напомним, несмотря на программы стран-партнеров по разминированию акватории Черного моря, враг намеренно увеличивает взрывную опасность. Оккупанты все чаще стали выпускать авиабомбы из стратегической авиации, часть из которых падает без детонации в море.

Также мы писали, что сверхзвуковые истребители МиГ-31, являющиеся носителями "Кинжалов", готовы к патрулированию над Черным морем. Самолеты планируют переместить на территорию временно оккупированного Крыма в ближайшее время.