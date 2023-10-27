В Черном море дежурит ракетоноситель без "Калибров"

Запуск ракеты с моря. Фото: росСМИ

Сегодня, 27 октября, в Черном море на дежурстве остаются вражеские корабли. Среди них присутствует ракетоноситель, однако он расположен у южных берегов Крыма.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских корабля, среди которых есть ракетоноситель. Однако без "Калибров" на борту;

в Азовском море — 1 десантный корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве 3 корабля, среди которых есть ракетоноситель с 8 "Калибрами" на борту.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 17 судов, из них и двигался из пролива Босфор;

к Черному морю — 14 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, россияне пытаются остановить движение временными гуманитарными коридорами в Черном море, используя на этом направлении тактическую авиацию. Таким образом, они пытаются создать искусственный продовольственный кризис в мире и усилить собственный экспорт зерна.

Также мы писали, что сверхзвуковые истребители МиГ-31, являющиеся носителями "Кинжалов", готовы к патрулированию над Черным морем. Самолеты планируют переместить на территорию временно оккупированного Крыма в ближайшее время.