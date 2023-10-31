Враг авиацией компенсирует уменьшение кораблей в Черном море

Российские истребители МиГ-29. Фото: Reuters

Состояние Черноморского флота РФ ухудшается с каждым днем, поэтому они вынуждены перемещать корабли в более безопасные места, такие как Новороссийск. Однако "господствующее положение" враг пытается компенсировать работой стратегической авиации.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Очевидно, что враг чувствует себя очень некомфортно, потому что позволить себе свободное маневрирование, например, в северо-западной части Черного моря, они уже долго не могут. Вместо этого компенсируют там свое присутствие авиацией", — сообщила военная.

Угроза для гуманитарных коридоров

Также пресс-секретарь "Юга" отметила, что россияне используют тактическую авиацию для того, чтобы давить на гражданское судоходство. С самолетов сбрасываются либо КАБ, либо другие взрывные устройства, направляемые врагом в направлении функционирования навигационного коридора.

Напомним, россияне пытаются остановить движение временными гуманитарными коридорами в Черном море, используя на этом направлении тактическую авиацию. Таким образом, они пытаются создать искусственный продовольственный кризис в мире и усилить собственный экспорт зерна.

Также мы писали, что сверхзвуковые истребители МиГ-31, являющиеся носителями "Кинжалов", готовы к патрулированию над Черным морем. Самолеты планируют переместить на территорию временно оккупированного Крыма в ближайшее время.