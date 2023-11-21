Страны НАТО пытаются достичь соглашения по расчистке мин в Черном море

Мина в море. Фото: Reuters

Завтра, 22 ноября, заместители министров обороны Турции, Румынии и Болгарии должны встретиться в Анкаре для заключения соглашения об очистке акватории Черного моря от вражеских мин. Таким образом, страны-члены НАТО создадут общую группу для ускоренного обезвреживания взрывоопасных предметов.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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По их информации, страны создадут отдельное подразделение по разминированию моря. Однако официально Министерство обороны эту информацию пока не комментировали.

"Коалиция должна быть мирной и направленной на преодоление угрозы главному торговому маршруту, особенно для зерновозов и судов, занимающихся разведкой энергоресурсов в этом регионе", — говорится в сообщении.

В случае одобрения соглашения минно-тральные силы не будут считаться операцией НАТО, но станут первым крупным общим действием черноморских союзников со времени, когда российский диктатор Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину в феврале 2022 года.

Вопросы разминирования Черного моря

Отметим, что с начала полномасштабной войны ВМС Украины уничтожили более 100 морских якорных мин на побережье Черного моря.

Напомним, Украина продолжает укреплять сотрудничество со странами НАТО по вопросам разминирования акватории Черного моря. Штаб тактической группы противоминных действий успешно завершил курс планирования противоминных операций, подготовив личный состав для совместной работы.

Также мы писали, что, несмотря на программы стран-партнеров по разминированию акватории Черного моря, враг намеренно увеличивает взрывную опасность. Оккупанты все чаще стали выпускать авиабомбы из стратегической авиации, часть из которых падает без детонации в море.