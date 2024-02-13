Корабли на дежурстве в Черном море — сколько "Калибров" грозит

Российский корабль на дежурстве. Фото: росСМИ

Враг уменьшил количество ракетоносителей в акватории Черного моря. На рейде присутствует один ракетоноситель, поэтому риск обстрелов остается.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море находится 4 корабля с 6 "Калибрами";

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки проход по Керченскому проливу совершили:

к Азовскому морю — 9 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 14 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, военные продемонстрировали процесс обследования морских акваторий с помощью современных беспилотных систем V2MAG. Эти системы, разработанные для обследования территорий перед разминированием, уже успешно использовались при работе с сельскохозяйственными землями на деоккупированных территориях.

Также мы писали, что Болгария, Румыния и Турция могут начать работу в рамках Объединенной группы по разминированию Черного моря в апреле-мае этого года. Эти три страны уже давно проводят совместные учения, чтобы быть готовыми к такой ситуации.