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Корабли на дежурстве в Черном море — сколько "Калибров" грозит

13 февраля 2024 10:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Корабли на дежурстве в Черном море — сколько "Калибров" грозит
Российский корабль на дежурстве. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Враг уменьшил количество ракетоносителей в акватории Черного моря. На рейде присутствует один ракетоноситель, поэтому риск обстрелов остается.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море находится 4 корабля с 6 "Калибрами";
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Азовскому морю — 9 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 14 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, военные продемонстрировали процесс обследования морских акваторий с помощью современных беспилотных систем V2MAG. Эти системы, разработанные для обследования территорий перед разминированием, уже успешно использовались при работе с сельскохозяйственными землями на деоккупированных территориях.

Также мы писали, что Болгария, Румыния и Турция могут начать работу в рамках Объединенной группы по разминированию Черного моря в апреле-мае этого года. Эти три страны уже давно проводят совместные учения, чтобы быть готовыми к такой ситуации.

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