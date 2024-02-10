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Розмінування Чорного моря за допомогою дронів

10 лютого 2024 18:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Розмінування Чорного моря за допомогою дронів
Система V2MAG. Фото: Сили оборони півдня України
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Військові продемонстрували процес обстеження морських акваторій за допомогою сучасних безпілотних систем V2MAG. Ці системи, розроблені для обстеження територій перед розмінуванням, і вже успішно використовувалися під час роботи з сільськогосподарськими землями на деокупованих територіях.

Фото роботи системи опублікували Сили оборони півдня України

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За інформацією військових, наразі один з таких комплексів БпЛА обстежує морські акваторії. Система продемонструвала високу ефективність та результативність під час роботи у воді.

"За два тижні роботи уже обстежили понад 40 гектар акваторії. За майже рік роботи з системою, ми вже не тільки вивчили його, а і знаємо тонкощі. Постійно спілкуємося з розробниками. Проте система показує себе чудово і  результативно, вода не фонить і дає меншу похибку, як на суші", — розповів командир військового екіпажу старший лейтенант Ярослав Дубневич.

Розмінування Чорного моря за допомогою дронів - фото 1
БпЛА системи V2MAG. Фото: Сили оборони півдня України

Система V2MAG може обстежувати акваторії до глибини 10 метрів, а після сканування спеціалізоване програмне забезпечення створює мапу магнітних аномалій. Це допомагає виявити потенційно небезпечні предмети й надає координати для їх подальшого виявлення та усунення. 

Розмінування Чорного моря за допомогою дронів - фото 2
БпЛА обстежує морські акваторії. Фото: Сили оборони півдня України

Додамо, що ці безпілотники надані Україні Королівством Данії. Військові підкреслюють, що процес роботи є складним, але дуже цікавим. 

Нагадаємо, Болгарія, Румунія і Туреччина можуть розпочати роботу у рамках Об'єднаної групи з розмінування Чорного моря у квітні-травні цього року. Ці три країни вже давно проводять спільні навчання, щоб бути готовими до такої ситуації.

Одеса
Чорне море
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
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